Главные приложения, без которых не обойтись в Дубае

Must-have для жителей и гостей ОАЭ

Часто человек, приобретающий недвижимость в Дубае, первые дни чувствует себя некомфортно в новой стране. Опытный брокер всегда сможет подсказать своему клиенту, какие приложения лучше скачать до вылета в Дубай и тем самым упростить себе повседневную жизнь. Собрали для вас 12 топовых приложений, которые пригодятся вам и вашим клиентам.

Транспорт

«Careem» – ваша карманная альтернатива «Uber» и «Яндекс.Такси»

Дубай – город, созданный не для пешеходов, поэтому здесь удобнее передвигаться на личном или общественном транспорте. Однако если вы предпочитаете более комфортную дорогу, можно вызвать такси в приложении «Careem». Оно бесплатное и достаточно легкое в использовании. Приложение чем-то похоже на «Uber», поэтому долго разбираться в нем не придется. Принцип действия очень простой: вы заказываете поездку в нужное вам место, и вас соединяют со свободным водителем, находящимся поблизости. Оплату можно произвести как картой, так и наличными. Приложение подходит для IOS и Android.

«Dubai metro» – для тех, кто любит точно рассчитывать время

Несмотря на то, что в Дубае приятная дорога и практически не бывает пробок, многие предпочитают пользоваться общественным транспортом. Для тех, кто хочет быстро и легко разобраться в метрополитене Дубая, мы рекомендуем приложение «Dubai metro». С помощью него можно легко сориентироваться и быстро добраться до нужного места. Есть бесплатная версия, однако если вы хотите пользоваться приложением без рекламы, то придется подключить ежемесячную подписку VIP-тарифа.

Основные фишки приложения: сохранение нужных маршрутов, работа в офлайн-режиме, информация о деталях тарифа, точное расписание.

«S’hail» – вместо «Яндекс.Транспорт»

Еще одно классное приложение для тех, кто любит экономить на такси и передвигаться с помощью общественного транспорта. В нем собраны все автобусные маршруты, остановки, с которых уезжает тот или иной транспорт и т.д. Но самое удобное, что в приложении есть лайв-карта с движением не только автобусов, но и катеров. С помощью «S’hail» вы легко сможете простроить нужный маршрут от точки до точки и посмотреть, каким способом вам будет удобнее всего добраться до места назначения.

«UDrive» – лучшее приложение для аренды автомобиля

Того, кто не любит ни общественный транспорт, ни такси, но еще не успел обзавестись личным автомобилем, выручит приложение «UDrive». В нем вы сможете арендовать машину всего в несколько кликов. Для комфортного использования требуется заполнить личную информацию о себе, номер водительских прав и способ оплаты. После подтверждения вашего аккаунта вы сможете видеть все доступные для аренды автомобили.

Связь

«DU» – оставайтесь всегда на связи

Если вы уже посещали Дубай, то вы знаете, что каждому гостю в аэропорту выдается бесплатная сим-карта с пакетом интернета на один гигабайт. Действие «волшебной» карты заканчивается ровно через сутки, но вы всегда можете пополнить счет и контролировать свой баланс. Для этого вам и понадобится приложение «DU». Скачать его можно как дляIOS, так и для Android.

Документы

«UAE Pass» – пропуск в мир государственных учреждений

Очень удобное приложение для тех, кому нужно авторизоваться в каком-либо личном кабинете эмиратов. Именно с помощью него вы сможете осуществлять вход на многие сайты и онлайн-приложения. В UAE Pass также можно подписать документы, оплатить коммунальные услуги и даже открыть бизнес, но эти функции доступны только после получения Emirates ID.

Медицина

«DHA» (Dubai Health Authority) – медицинские услуги в одном приложении

Здесь будут храниться данные о вашем здоровье, результаты лабораторных исследований и доступ к медицинским записям. Также с помощью этого приложения вы сможете найти ближайшие к вам больницы Дубая и центры первой помощи.

Еда

«Deliveroo» – вы никогда не останетесь голодным

Приложение, которое позволит оперативно доставить готовую еду из популярных ресторанов Дубая к вам домой или в офис. Вы можете выбрать любую понравившуюся кухню, в том числе греческую или китайскую. Для того чтобы полноценно пользоваться приложением, вам понадобится регистрация и привязка вашей карты для оплаты. Основные фишки приложения: сортировка по ресторанам, кухне, рейтингу или времени доставки. В нем также предусмотрены скидки или выгодные приложения. Вы всегда будете знать, где находится ваша еда, благодаря трекеру, который отслеживает местоположение курьера, что тоже весьма удобно.

Прочие услуги

«Justlife» – для максимального упрощения быта

Если вы не любите отвлекаться на бытовые дела, вашим незаменимым помощником станет приложение «Justlife». Здесь можно делегировать уборку дома, стирку одежды, а также найти няню, мастера маникюра или парикмахера в пару кликов.

«Dubbizle» – для тех, кто не любит копить вещи

Приложение, которое идеально заменит «Авито». Тут можно продать или купить одежду, предметы быта, снять квартиру в аренду или присмотреть подержанную машину. Удобные фильтры и большое количество объявлений помогут найти то, что вам нужно, в несколько кликов.

«Dubai Mall» – если вы боитесь заблудиться в огромном торговом центре

Каждый, кто хотя бы раз бывал в одном из самых крупных торговых центров «Dubai Mall» знает, что потеряться в нем достаточно просто. Для того чтобы быстро найти нужный магазин или развлекательный объект, просто воспользуйтесь удобной навигацией в приложении.

«Must2Go» – пропуск в мир развлечений Дубая

Вам больше не нужно просматривать множество сайтов в поиске развлечений. В приложении доступна покупка билетов в самые интересные места ОАЭ. «Must2Go» доступно на трех языках, включая русский, и именно здесь можно найти классные аквапарки, музеи и выставки. А цены на билеты иногда бывают ниже, чем в кассах.

Выбирайте любое из этих приложений и наслаждайтесь всеми возможностями, которые дарит Дубай для своих жителей и гостей.



