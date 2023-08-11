Каталог
Дата: 11.08.2023

Cервис индивидуальной меблировки квартир в Дубае

Услуга «Превратим новое жилье

в уютный дом» под ключ для ваших клиентов. Что в нее входит?


– Замеры;

– Дизайн-проект по вашим пожеланиям и бюджету;

–Согласование все с УК, подключение газа, воды, электричества и интернета;

– Прием доставок, контроль сборки и подключение коммуникаций;

– Уборка и подготовка квартиры к заселению;

– Наполнение дома необходимыми и стильными аксессуарами


Предлагайте своим клиентам и получайте свой процент % от сметы!

