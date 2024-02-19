Популярные застройщики ОАЭ
Продолжаем рассказывать о надежных и популярных застройщиках ОАЭ: за что их любят клиенты и какие преимущества работы с ними.
Sobha Realty
Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Девелопер стал символом роскошной жизни, так как все его объекты задают стандарты качества и элитарности.
За что любят Sobha Realty:
— ориентированность на клиента;
— внимание к деталям;
— идеальное месторасположение жилых комплексов;
— качество стройматериалов и недвижимости в целом;
— сдача проектов в срок;
— первоклассные удобства.
Изначально компания Sobha Realty занималась исключительно отделкой помещений. Однако с годами она превратилась в одну из ведущих фирм в сфере недвижимости ОАЭ за счет умелого сочетания качества и эстетики.
Omniyat Properties
Крупная компания, активно развивающаяся на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями девелопера являются строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами. Фирма занимается премиальной недвижимостью и славится дизайнерскими и архитектурными инновациями.
Плюсы компании:
— уникальность проектов;
— надежность;
— недвижимость в выгодных локациях Дубая;
— работа с ведущими подрядчиками;
— уникальная планировка и дизайн.
Omniyat Properties сотрудничает с популярными дизайнерами и архитекторами, что позволяет каждому новому проекту быть индивидуальным и креативным.
Aqua Properties
Aqua Properties была основана в 2005 году. На сегодняшний момент компания занимается не только строительством, но и брокерскими услугами.
За что любят Aqua Properties:
— индивидуальный подход в обслуживании;
— квалифицированная команда;
— эффективные решения;
— множество успешно реализованных проектов.
Целевая аудитория застройщика – молодежь, поэтому Aqua Properties часто специализируется на постройке коливингов. Коливинг – тип жилья с развитой инфраструктурой в стиле коммуны. Здесь есть множество шансов завести знакомство и дружбу с соседями, поэтому молодые люди среднего класса часто предпочитают именно такое жилье. Девелопер заботится о том, чтобы в строящихся коливингах были все удобства и развлечения: внутренний кинотеатр, кафе и даже боулинг.
Dar Al Arkan
На международный рынок компания вышла в 2017 году. Застройщик стремится, чтобы каждый созданный им объект был комфортен для клиента и продуман до самых маленьких деталей.
Плюсы компании:
— высокое качество строительства;
— хорошее месторасположение объектов;
— уникальные решения дизайна квартир.
Проекты Dar Al Arkan вносят в архитектурный образ города большой вклад. Застройщик предлагает как стильные современные апартаменты, так и более приватную недвижимость, такую как таунхаусы или виллы.
Bloom Properties
Недвижимость этого застройщика в первую очередь выбирают те, для кого важен комфорт и удобство. Фирма, помимо стройки, также занимается техническим обслуживанием как территории комплекса, так и самого здания. А также создает объекты инфраструктуры вблизи строящегося ЖК.
За что любят Bloom Properties:
— инновационный дизайн;
— высокие стандарты застройки;
— хорошая репутация на рынке недвижимости;
— качественные стройматериалы.
Целевая аудитория застройщика — инвесторы, которые предпочитают покупку недвижимости под сдачу в аренду. Однокомнатные квартиры или студии имеют большую рентабельность на рынке, поэтому Bloom Properties ориентируется на застройку именно таких объектов.
Eagle Hills
Частная компания, которая специализируется на строительстве объектов с новейшими технологиями. Была создана в Абу-Даби, опыт в строительстве более десяти лет. Основные проекты Eagle Hills — жилая недвижимость, гостиницы и торговые центры.
Плюсы компании:
— инновационные решения в дизайне;
— комфортные для жизни жилые комплексы;
— удобные графики оплаты для клиентов.
Eagle Hills работает не только в ОАЭ, но и в других странах, например, Сербии и Нигерии.
Mered Group
Mered Group — известная международная строительная компания, имеющая свою штаб-квартиру в Дубае. Она является частью крупного холдинга Пионер, который успешно реализовал множество проектов в разных странах. Основной фокус деятельности компании — это создание и разработка инновационной и элитной недвижимости.
За что любят Mered Group:
— проекты высокого качества;
— хорошие стройматериалы;
— широкие варианты недвижимости: от маленьких квартир-студий до пентхаусов.
Главный проект компании – башня на основной магистрали Дубая – Iconic Tower. Цель Mereed Group – закрепиться на рынке в премиальном сегменте.
Iman Developers
Фирма, специализирующаяся на строительстве элитных комплексов. Каждый проект iman Developers — это эксклюзивный ЖК, отражающий современные тренды и потребности клиентов.
Плюсы компании:
— инфраструктура внутри комплексов;
— четкие сроки сдачи проектов;
— удобные графики платежей;
— доступные цены.
Основной приоритет iman Developers — энергоэффективные решения и внедрение экологически чистых технологий в строительство. С учетом растущей осознанности и популярности экологической повестки компания активно стремится к внедрению решений, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду.
Mira Developments
Mira Developments — ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании инновационных жилых комплексов. Компания стремится к уникальной архитектуре и предлагает своим клиентам высокий уровень комфорта. Фирма создана в 2017 году и работает в четырех эмиратах: Абу-Даби, Дубай, Рас-эль-Хайма, Шарджа.
За что любят Mira Developments:
— высокое качество построенных объектов;
— уникальная архитектура;
— удобные локации;
— внимание к деталям.
Компания все время находится в поиске эффективных решений, добавляя в каждый проект новые идеи, чтобы удовлетворить ожидания потенциальных клиентов. Кроме того, Mira Developments и предлагает широкий спектр услуг, включая профессиональное управление недвижимостью и обслуживание.
Segrex Development
Segrex Development специализируется на различных типах недвижимости, включая жилую, коммерческую и инвестиционную. Компания начала свою деятельность в 1995 году и с тех пор стремится создавать уникальные и инновационные проекты, сочетающие в себе современные технологии, стильный дизайн и экологическую устойчивость.
Плюсы компании:
— все проекты сдаются в срок;
— качественные строительные материалы;
— современная архитектура;
— индивидуальный подход к каждому клиенту.
Девелопер считает, что все проекты создаются в первую очередь для комфорта людей, поэтому большое внимание уделяет качеству застройки и пожеланиям клиентов.