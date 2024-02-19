Популярные застройщики ОАЭ

Продолжаем рассказывать о надежных и популярных застройщиках ОАЭ: за что их любят клиенты и какие преимущества работы с ними.

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Девелопер стал символом роскошной жизни, так как все его объекты задают стандарты качества и элитарности.

За что любят Sobha Realty:

— ориентированность на клиента;

— внимание к деталям;

— идеальное месторасположение жилых комплексов;

— качество стройматериалов и недвижимости в целом;

— сдача проектов в срок;

— первоклассные удобства.

Изначально компания Sobha Realty занималась исключительно отделкой помещений. Однако с годами она превратилась в одну из ведущих фирм в сфере недвижимости ОАЭ за счет умелого сочетания качества и эстетики.

Omniyat Properties

Крупная компания, активно развивающаяся на рынке недвижимости с 2005 года. Основными направлениями девелопера являются строительство и управление жилыми, гостиничными и коммерческими объектами. Фирма занимается премиальной недвижимостью и славится дизайнерскими и архитектурными инновациями.

Плюсы компании:

— уникальность проектов;

— надежность;

— недвижимость в выгодных локациях Дубая;

— работа с ведущими подрядчиками;

— уникальная планировка и дизайн.

Omniyat Properties сотрудничает с популярными дизайнерами и архитекторами, что позволяет каждому новому проекту быть индивидуальным и креативным.

Aqua Properties

Aqua Properties была основана в 2005 году. На сегодняшний момент компания занимается не только строительством, но и брокерскими услугами.

За что любят Aqua Properties:

— индивидуальный подход в обслуживании;

— квалифицированная команда;

— эффективные решения;

— множество успешно реализованных проектов.

Целевая аудитория застройщика – молодежь, поэтому Aqua Properties часто специализируется на постройке коливингов. Коливинг – тип жилья с развитой инфраструктурой в стиле коммуны. Здесь есть множество шансов завести знакомство и дружбу с соседями, поэтому молодые люди среднего класса часто предпочитают именно такое жилье. Девелопер заботится о том, чтобы в строящихся коливингах были все удобства и развлечения: внутренний кинотеатр, кафе и даже боулинг.

Dar Al Arkan

На международный рынок компания вышла в 2017 году. Застройщик стремится, чтобы каждый созданный им объект был комфортен для клиента и продуман до самых маленьких деталей.

Плюсы компании:

— высокое качество строительства;

— хорошее месторасположение объектов;

— уникальные решения дизайна квартир.

Проекты Dar Al Arkan вносят в архитектурный образ города большой вклад. Застройщик предлагает как стильные современные апартаменты, так и более приватную недвижимость, такую как таунхаусы или виллы.

Bloom Properties

Недвижимость этого застройщика в первую очередь выбирают те, для кого важен комфорт и удобство. Фирма, помимо стройки, также занимается техническим обслуживанием как территории комплекса, так и самого здания. А также создает объекты инфраструктуры вблизи строящегося ЖК.

За что любят Bloom Properties:

— инновационный дизайн;

— высокие стандарты застройки;

— хорошая репутация на рынке недвижимости;

— качественные стройматериалы.

Целевая аудитория застройщика — инвесторы, которые предпочитают покупку недвижимости под сдачу в аренду. Однокомнатные квартиры или студии имеют большую рентабельность на рынке, поэтому Bloom Properties ориентируется на застройку именно таких объектов.

Eagle Hills

Частная компания, которая специализируется на строительстве объектов с новейшими технологиями. Была создана в Абу-Даби, опыт в строительстве более десяти лет. Основные проекты Eagle Hills — жилая недвижимость, гостиницы и торговые центры.

Плюсы компании:

— инновационные решения в дизайне;

— комфортные для жизни жилые комплексы;

— удобные графики оплаты для клиентов.

Eagle Hills работает не только в ОАЭ, но и в других странах, например, Сербии и Нигерии.

Mered Group

Mered Group — известная международная строительная компания, имеющая свою штаб-квартиру в Дубае. Она является частью крупного холдинга Пионер, который успешно реализовал множество проектов в разных странах. Основной фокус деятельности компании — это создание и разработка инновационной и элитной недвижимости.

За что любят Mered Group:

— проекты высокого качества;

— хорошие стройматериалы;

— широкие варианты недвижимости: от маленьких квартир-студий до пентхаусов.

Главный проект компании – башня на основной магистрали Дубая – Iconic Tower. Цель Mereed Group – закрепиться на рынке в премиальном сегменте.

Iman Developers

Фирма, специализирующаяся на строительстве элитных комплексов. Каждый проект iman Developers — это эксклюзивный ЖК, отражающий современные тренды и потребности клиентов.

Плюсы компании:

— инфраструктура внутри комплексов;

— четкие сроки сдачи проектов;

— удобные графики платежей;

— доступные цены.

Основной приоритет iman Developers — энергоэффективные решения и внедрение экологически чистых технологий в строительство. С учетом растущей осознанности и популярности экологической повестки компания активно стремится к внедрению решений, позволяющих снизить негативное воздействие на окружающую среду.

Mira Developments

Mira Developments — ведущий застройщик в Дубае, специализирующийся на создании инновационных жилых комплексов. Компания стремится к уникальной архитектуре и предлагает своим клиентам высокий уровень комфорта. Фирма создана в 2017 году и работает в четырех эмиратах: Абу-Даби, Дубай, Рас-эль-Хайма, Шарджа.

За что любят Mira Developments:

— высокое качество построенных объектов;

— уникальная архитектура;

— удобные локации;

— внимание к деталям.

Компания все время находится в поиске эффективных решений, добавляя в каждый проект новые идеи, чтобы удовлетворить ожидания потенциальных клиентов. Кроме того, Mira Developments и предлагает широкий спектр услуг, включая профессиональное управление недвижимостью и обслуживание.

Segrex Development

Segrex Development специализируется на различных типах недвижимости, включая жилую, коммерческую и инвестиционную. Компания начала свою деятельность в 1995 году и с тех пор стремится создавать уникальные и инновационные проекты, сочетающие в себе современные технологии, стильный дизайн и экологическую устойчивость.

Плюсы компании:

— все проекты сдаются в срок;

— качественные строительные материалы;

— современная архитектура;

— индивидуальный подход к каждому клиенту.

Девелопер считает, что все проекты создаются в первую очередь для комфорта людей, поэтому большое внимание уделяет качеству застройки и пожеланиям клиентов.



