Дата: 12.01.2023

Новые юниты в продаже Nobles Tower — современной башни в престижном районе Business Bay с потрясающими видами на Dubai Canal и центр города!


Здание высотой 53 этажа включает 549 апартаментов с 1-3 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, тренажерный зал, беговая и прогулочная дорожка, сад, игровая площадка и паркинг.


Стартовая цена 958 600 AED (261 200 USD). План платежей:

  • 20% сумма бронирования;
  • 40% на стадии строительства;
  • 20% при передаче в III квартале 2023;
  • 20% после передачи проекта.


