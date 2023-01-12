Дата: 12.01.2023
Новые юниты в продаже Nobles Tower
Новые юниты в продаже Nobles Tower — современной башни в престижном районе Business Bay с потрясающими видами на Dubai Canal и центр города!
Здание высотой 53 этажа включает 549 апартаментов с 1-3 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, тренажерный зал, беговая и прогулочная дорожка, сад, игровая площадка и паркинг.
Стартовая цена 958 600 AED (261 200 USD). План платежей:
- 20% сумма бронирования;
- 40% на стадии строительства;
- 20% при передаче в III квартале 2023;
- 20% после передачи проекта.
Item 1 of 9