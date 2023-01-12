Новые юниты в продаже Nobles Tower — современной башни в престижном районе Business Bay с потрясающими видами на Dubai Canal и центр города!





Здание высотой 53 этажа включает 549 апартаментов с 1-3 спальнями, эргономичными пространствами и качественной отделкой. На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, тренажерный зал, беговая и прогулочная дорожка, сад, игровая площадка и паркинг.





Стартовая цена 958 600 AED (261 200 USD). План платежей:

20% сумма бронирования;

40% на стадии строительства;

20% при передаче в III квартале 2023;

20% после передачи проекта.



