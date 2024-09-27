Пошаговая инструкция, как оплатить недвижимость в Дубае из России

Основной вопрос, с которым обращаются клиенты к брокерам по недвижимости в Дубае, звучит так: «Каким способом можно вывести деньги из России»? Многие переживают, что в связи с санкциями против ведущих банков шансы отправить валюту в ОАЭ стремятся к нулю. Любому брокеру важно, чтобы покупка недвижимости в Дубае прошла максимально комфортно. Давайте разбираться вместе, как успокоить клиентов и какие существуют актуальные способы трансфера активов в 2024 году.





Валютой через Swift

Для легального перевода средств в ОАЭ достаточно:

открыть в банке счет в AED;

перевести на него средства с любого российского рублевого счета;

конвертировать в AED;

отправить SWIFT в счет оплаты недвижимости.









Остался небольшой список банков РФ, которые не находятся под санкциями и позволяют клиентам не только открывать счета в AED, но и производить международные переводы. Вот несколько из них:





БКС-банк . Управлять вкладом можно в приложении онлайн. Максимальная сумма без ограничений.

. Управлять вкладом можно в приложении онлайн. Максимальная сумма без ограничений. АК Барс Банк . Переводы осуществляются через корреспондентскую сеть банка как в рублях, так и в иностранной валюте (AED в том числе) в срок до трех дней. Важно : при оформлении переводов в AED обязательным является указание кода назначения платежа в соответствии со списком (ознакомьтесь с ним на сайте банка).

. Переводы осуществляются через корреспондентскую сеть банка как в рублях, так и в иностранной валюте (AED в том числе) в срок до трех дней. : при оформлении переводов в AED обязательным является указание кода назначения платежа в соответствии со списком (ознакомьтесь с ним на сайте банка). Кредит Европа Банк . По вкладу можно совершать валютно-обменные операции, в том числе и межбанковские переводы (комиссия за перевод 3% (но не менее 150 дирхам ОАЭ) + 150 дирхам ОАЭ).

. По вкладу можно совершать валютно-обменные операции, в том числе и межбанковские переводы (комиссия за перевод 3% (но не менее 150 дирхам ОАЭ) + 150 дирхам ОАЭ). Цифра Банк*





Криптовалюта

В переводах криптовалюты нет ничего страшного, в ОАЭ это проверенный и довольно популярный способ. Объединенные Арабские Эмираты давно зарекомендовали себя как страну, открытую для инноваций. Здесь даже введен нулевой налог для владельцев криптовалют и крипто-предприятий. Все больше застройщиков ОАЭ принимают этот способ оплаты, чтобы привлечь инвесторов со всего мира.









Преимущества такого перевода денежных средств:

скорость;

низкая комиссия;

независимость от санкций.





Перевод с зарубежного счета

Можно открыть валютный счет в банке дружественной страны 一 например, в Казахстане. План простой: завести счет онлайн (некоторые банки предлагают такую опцию), и положить на него нужную сумму в рублях через российский банк. Следующий шаг: конвертировать денежные средства в дирхамы, а затем вывести их в ОАЭ. Единственный минус 一 потеря на процентах.









Наличные

Удобный способ, если ваш клиент готов лично приехать в Дубай и присутствовать на сделке. Важно знать: в связи с исключением ОАЭ из серого списка FATF крупные девелоперы намерены лимитировать оплату наличными в сделках купли-продажи. Ограничение установлено на сумму в 55 000 AED. Пока это только намерение, однако прежде чем советовать такой способ клиенту 一 уточняйте информацию непосредственно у застройщика.





Вместо заключения рассказываем, как открыть счет в ОАЭ

Для открытия счета в ОАЭ обязательно иметь местное резидентское разрешение 一 Emirates ID. Получить его можно несколькими способами:

Купить недвижимость от 205 000 $ для ВНЖ на 2 года, от 545 000 $ 一 для «золотой визы» на 10 лет. Устроиться на работу на 2 года или получить визу фрилансера на 1 год. Открыть компанию с минимальными налогами при инвестициях от 136 000 $ 一 резидентская виза на 5 лет. Поступить в университет, сдав тест IELTS (но студентам нельзя работать). Быть родственником резидента для долгосрочной визы.





*перечень банков действителен на момент публикации статьи