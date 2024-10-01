Сервисные и коммунальные платежи за недвижимость в Дубае: что это такое и как оплачивать

Хороший брокер по недвижимости в Дубае должен не только сопровождать весь процесс покупки, но и прекрасно разбираться в рынке. Многих инвесторов интересует вопрос: какие сервисные и коммунальные сборы нужно оплачивать, если приобретаешь квартиру в Дубае. Давайте разбираться в вопросе вместе.





Что такое сервисные платежи (service charge)

Это обязательные платежи , которые владелец недвижимости должен вносить за обслуживание ЖК. Девелоперы в Дубае стараются обеспечить будущих собственников не только жильем, но и всевозможными «бонусами». Поэтому внутри комплексов обычно строят все необходимое для комфортного времяпровождения (а иногда даже и больше!). Например, в Дубае нормой считается наличие бассейна, детской комнаты, фитнес-зала и др. Многие Ж К также включают в себя собственный кинотеатр, площадку для тенниса или гольфа, кофейню в лобби, общую комнату для переговоров и другие полезные «фишки».





Однако не все понимают, что эта удобная инфраструктура не включена в стоимость недвижимости , за нее нужно платить отдельно. Сервисный сбор включает в себя расходы на уборку территории, обслуживание лифтов и систем безопасности, содержание бассейнов и спортивных объектов, консьерж-сервис, оплату охраны. В общем, чем больше в жилом комплексе удобств — тем выше сервисный платеж.









Как часто необходимо платить

Взнос за сервисные платежи обычно происходит раз в год , в зависимости от политики управляющей компании. Важно следить за своевременным внесением «платы за комфорт», чтобы избежать проблем и исключить возможность штрафов или ограничений в пользовании общественными пространствами жилого комплекса. Все эти платежи являются обязательными. Даже если вы не проживаете в ЖК, счета все равно нужно оплачивать.





Размер сервисных платежей

Сумма сервисных платежей зависит от нескольких факторов:





престижность района, в котором расположена недвижимость;

площадь жилья;

уровень предоставляемых в комплексе услуг.





Размер сервисного платежа не станет для инвестора сюрпризом. Его заранее указывают в договоре. В среднем в Дубае годовой размер сервисных платежей начинается от 9000 AED. Если не хотите платить большие суммы, то стоит рассмотреть покупку таунхауса или виллы. Как правило, у них стоимость сервисных платежей гораздо меньше.









Коммунальные платежи

Еще одни дополнительные расходы при покупке квартиры, без которых не обойтись. После того как ваш жилой комплекс сдадут в эксплуатацию, необходимо подключиться к Dubai Electricity & Water Authority (DEWA)*. Если этого не сделать — квартира останется без обеспечения электричеством и водой.





Для инвесторов в Дубае есть две новости: хорошая и плохая.

Хорошая заключается в том, что за отопление платить не нужно — климат Дубая самостоятельно справляется с «обогревом». Плохая новость: сэкономить на этом вряд ли удастся, потому что необходимо вносить платежи за систему кондиционирования, которая есть в любой квартире.





При покупке жилья нужно обратить внимание на тип дома . Если он относится к chiller free, то плата за кондиционер будет автоматически включена в счет за коммунальные услуги DEWA. Если же тип дома notchiller free, то платить за кондиционер придется отдельно. Также не стоит забывать про подключение интернета.





Пример: для стандартной однокомнатной квартиры счет за коммунальные услуги составляет примерно 330−404 AED в месяц. Если вы хотите узнать точную сумму платежей, воспользуйтесь тарифным калькулятором на сайте DEWA.





Какие документы нужны для подключения

Подключить коммунальные услуги можно как онлайн, так и офлайн.





Если вы владелец квартиры, то понадобится документ, который подтверждает право собственности.

Для резидентов Дубая — Emirates ID.

Копия паспорта (для всех).





При подключении потребуется оплатить дополнительные расходы. Например, в активацию учетной записи включается депозит (2000 AED за квартиру), платеж за счетчик и его подключение (от 130 AED). Если вы хотите открыть счет офлайн, придется дойти до центра DEWA.





Как оплачивать коммунальные платежи

Оплатить коммунальные услуги можно несколькими способами. Самый простой из них — воспользоваться специальным приложением DEWA. Также можно произвести оплату на сайте, наличными в автоматах Etisalat или подключить автоплатеж.





Что делать в случае поломки

Для начала — не паниковать!

Если поломка относится к общей зоне, то нужно вызвать дежурного сантехника.

Если поломка произошла в квартире, есть два пути решения. Тем, кто живет в новостройке, обычно предоставляется гарантия от застройщика сроком на 12 месяцев. В этом случае мастер приедет бесплатно. По истечении гарантийного срока придется самостоятельно вызывать специалиста из частной компании.









Многие инвесторы интересуются: если сдавать квартиру в аренду, кто будет оплачивать все сборы? Нужно понимать, что сервисные платежи всегда «висят» на владельце. В случае, если инвестор сдает квартиру на долгий срок, все коммунальные услуги будет оплачивать арендатор.





Итог

Сервисные платежи

Оплачиваются владельцем недвижимости.

Вносятся раз в год.

Требуют оплаты, даже если вы не живете в комплексе.

Включают в себя расходы на уборку территории, обслуживание лифтов и систем безопасности, содержание бассейнов и спортивных объектов, консьерж-сервис, работу охраны и др.





Коммунальные платежи

Если владелец сдает квартиру, то коммунальные платежи оплачиваются арендатором.

Вносятся ежемесячно.

Включают в себя оплату за воду, свет, кондиционер и др.





*DEVA — управление, которое занимается электричеством и водоснабжением в Дубае