Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиСкоро в продаже!
Дата: 18.04.2023

Скоро в продаже!

Скоро в продаже!

Новый проект в сотрудничестве Fashion TV и Danube Properties. Выгодное расположение в Jumeirah Village Triangle, в окружении ландшафтных парков, недалеко от известных городских достопримечательностей и деловых комьюнити.


  • Студии от 850 000 AED;
  • Апартаменты с 1 спальней от 1 350 000 AED;
  • Апартаменты с 2 спальнями от 1 850 000 AED;
  • Апартаменты с 3 спальнями от 2 500 000 AED.


План оплаты: 65% во время строительства, 35% после передачи комплекса.


Чтобы узнать об актуальных лотах, позвоните нам по номеру +971 43 102302.

Похожие материалы

Еще
  1. Сезонность на рынке Дубая
    15.12.2025

    Сезонность на рынке Дубая

    Стратегическое руководство для начинающих (и не только!) риэлторов

  2. 5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah
    30.11.2025

    5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah

    Правда против мифов

  3. Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)
    21.11.2025

    Актуальные вопросы клиентов о покупке недвижимости в Дубае (вторая часть)

    Предлагаем готовые развернутые ответы для риэлторов

Item 1 of 9
Каталог