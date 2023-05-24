Абу-Даби или Дубай?

Нет смысла сравнивать эти два эмирата – Абу-Даби столица ОАЭ, а Дубай с высокими темпами становится одним из мировых финансовых центров – оба эмирата имеют большое влияние в мире. Почему стоит присмотреться к недвижимости Абу-Даби?





– Абу-Даби – мало кто знает, столица Арабских Эмиратов, он занимает 87% всей территории страны, тут хранятся 90% запасов нефти. Эмират считается самым богатым из всех семи и обходит даже Дубай.





– Последние шесть лет Абу-Даби занимает первое место в рейтинге самых безопасных городов мира по индексу Numbeo. Рейтинг формируется на основе отзывов жителей и туристов о преступности, загрязнении окружающей среды, безопасности и стоимости жизни.





– В Абу-Даби проходит береговая линия длиной 700-километров, которая располагает лучшими пляжами в ОАЭ. 283 острова, мягкий белоснежный песок, чистейшая вода.





– Среднее значение годовой рентабельности инвестиций в недвижимость здесь: 6% – 9%, что гарантирует высокий долгосрочный доход. На основе последних исследований и наблюдений – этот рынок не просто останется стабильным, а будет расти.





Основное отличие рынка Абу-Даби от рынка Дубая – он не так сильно перенасыщен туристами и поэтому для потенциальных покупателей открывается гораздо больше возможностей выбора, ведь и в том, и в другом: качество и количество элитной недвижимости, высокий уровень безопасности и жизни, экономическая привлекательность, уровень образовательной и медицинских сфер – все эти факторы идентичны.





На данный момент количество экспатов в Абу-Даби не превышает 40%, но в последние несколько лет наблюдается стабильное повышение уровня интереса граждан из других государств, а также из Дубая к этому эмирату.