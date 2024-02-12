ТОП-10 застройщиков ОАЭ
Эмираты — востребованный туристический центр в мире. Неудивительно, что строительная индустрия здесь в разгаре и привлекает инвесторов и застройщиков. Рассказываем про девелоперские компании, которые создают грандиозные и жилые проекты в ОАЭ.
Emaar Properties
Компания, с 1997 года занимающаяся комплексной застройкой. Считается одним из самых ценных девелоперов в мире, поэтому часто присутствует не только в ОАЭ, но и на других ключевых рынках: в США, Ливане, Иордании и т.д.
Плюсы компании:
— акцент на стильный и комфортный дизайн;
— внимание к качеству;
— точное соблюдение сроков;
— стремление к экологической ответственности.
Emaar Properties вошли на рынок девелоперов с крупного проекта Downtown. А самый эффектный объект Дубая – Burj Khalifa позволил фирме получить статус одного из главных застройщиков Эмиратов. Кстати, такие торговые центры, как Dubai Mall и Dubai Marina появились благодаря Emaar Properties.
Компания старается выбирать лучшие материалы, обращает внимание на детали и эстетику. Необычный дизайн объектов всегда выделяет комплексы, построенные Emaar Properties.
DAMAC Properties
Компания, которая предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства и превратить мечты в реальность. Компания была основана в 2002 году и завоевала любовь множества клиентов.
За что любят DAMAC Properties:
— высокое качество;
— индивидуальность проектов;
— внимание к деталям;
— топовые локации;
— широкий спектр услуг.
Застройщик предлагает жилые комплексы с множеством развлечений: поля для гольфа, волновые бассейны, тем самым устанавливая стандарты качества.
Meraas
Meraas — один из ведущих девелоперов в Дубае, создающих современный внешний вид города. Считается новатором не только в области жилой и коммерческой недвижимости, но и в ресторанном, отельном и туристическом бизнесе. Кстати, самое большое колесо обозрения «Око Дубая» возвел именно Meraas.
Плюсы застройщика:
— современный дизайн;
— качественные материалы;
— широкий выбор вариантов недвижимости;
— гибкие варианты платежей.
Застройщик предлагает к покупке недвижимость в различных ценовых категориях, чтобы удовлетворить желания и предпочтения инвесторов. Компания предлагает как проекты для семейного проживания, так и проекты для тех, кто стремится к роскошному образу жизни.
Nakheel Properties
Компания, которая развивается на рынке недвижимости с двухтысячного года. За это время она внесла большой вклад в создание современного облика ОАЭ. Главная миссия застройщика – производить объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.
За что любят Nakheel Properties:
— надежность и безопасность инвестиций, ведь во главе фирмы – правительство ОАЭ;
— использование современных технологий;
— инновационные решения;
— красивая архитектура;
— широкий спектр услуг.
Главными флагманскими проектами стали Palm Jumeirah, смотровая площадка The View, а также искусственно созданный архипелаг «The World».
Meydan Group
Девелопер, который активно развивается как в жилом, так и в коммерческом секторах. Застройщик успешно реализует проекты с виллами, таунхаусами и апартаментами с 2007 года.
Плюсы компании:
— прозрачная деятельность;
— соблюдение сроков;
— предоставление клиентам хорошие инвестиционные возможности.
Meydan Group предпочитает внедрять в свои проекты непривычные дизайнерские решения и активно пользуется современными технологиями. Благодаря этому все выполненные объекты славятся высоким уровнем комфорта. Компания создала самую технологическую и большую ипподромную площадку в мире и инновационный городской район Meydan City. Девелопер также является организатором престижных мероприятий в Дубае (Dubai World Cup и Dubai Meydan City).
Danube Properties
Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград.
За что любят Danube Properties:
— доступные цены на объекты;
— успешные проекты;
— отличное качество стройматериалов;
— нестандартные решения в архитектуре;
— гибкие варианты платежей.
Девелопер является подразделением известной в Дубае компаний Danube Group. Застройщик предлагает клиентам как элитные, так и доступные варианты недвижимости.
MAG Property
Компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности. Девелопер ведет бизнес не только в Дубае, но и на Ближнем Востоке и в Северной Африке: Тунис, Марокко, Ливан и т.д.
Плюсы компании:
— большой выбор недвижимости;
— надежный застройщик;
— нестандартная архитектура.
Постоянное совершенствование, корпоративная философия и внедрение инноваций – вот «три кита», которые считаются в компании главными. Ключевой объект, созданный девелопером — башня близнец, попавшая в книгу рекордов Гиннеса (Emirates Financial Towers).
Azizi Developments
Компания, успешно разработавшая и реализовавшая множество объектов недвижимости в топовых локациях Дубая. Девелопер заслужил признание в мире благодаря наградам, среди которых можно отметить «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс». Фирма была учреждена в 2007 году.
За что любят Azizi Developments:
— прозрачность сделок;
— качество строительства;
— расположение жилых комплексов;
— клиентоориентированность.
Главный ориентир девелопера – элитные жилые комплексы и коммерческие объекты. Основная фишка Azizi Developments – множество разнообразных проектов, находящихся в самых топовых районах Дубая (Palm Jumeirah, Al Furjan и т.д.)
Select Group
Компания, реализующая проекты по самым высоким стандартам качества. Девелопер стремится находить выгодные объекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.
Отличительная черта Select Croup — проектирование всей инфраструктуры в шаговой доступности от строящегося жилого комплекса.
Плюсы компании:
— дизайнерский ремонт и мебель в продаваемых объектах;
— безопасные инвестиционные возможности;
— необычные проекты с развитой инфраструктурой.
Именно Select Group являлись основными застройщиками в популярном районе Dubai Marina. В карантин компания не только не пострадала, но и расширилась. Помимо строительства, фирма также занимается благотворительной деятельностью.
Ellington Properties
Крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».
За что любят Ellington Properties:
— уникальный дизайн строящейся недвижимости;
— использование качественных стройматериалов;
— клиентоориентированность.
Застройщик также предлагает клиентам «клубные дома» — недвижимость, соединенная с высококлассным сервисом пятизвездочного отеля.