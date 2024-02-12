ТОП-10 застройщиков ОАЭ

Эмираты — востребованный туристический центр в мире. Неудивительно, что строительная индустрия здесь в разгаре и привлекает инвесторов и застройщиков. Рассказываем про девелоперские компании, которые создают грандиозные и жилые проекты в ОАЭ.

Emaar Properties

Компания, с 1997 года занимающаяся комплексной застройкой. Считается одним из самых ценных девелоперов в мире, поэтому часто присутствует не только в ОАЭ, но и на других ключевых рынках: в США, Ливане, Иордании и т.д.

Плюсы компании:

— акцент на стильный и комфортный дизайн;

— внимание к качеству;

— точное соблюдение сроков;

— стремление к экологической ответственности.

Emaar Properties вошли на рынок девелоперов с крупного проекта Downtown. А самый эффектный объект Дубая – Burj Khalifa позволил фирме получить статус одного из главных застройщиков Эмиратов. Кстати, такие торговые центры, как Dubai Mall и Dubai Marina появились благодаря Emaar Properties.

Компания старается выбирать лучшие материалы, обращает внимание на детали и эстетику. Необычный дизайн объектов всегда выделяет комплексы, построенные Emaar Properties.

DAMAC Properties

Компания, которая предлагает элитную недвижимость в Великобритании, ОАЭ, Иордании, Ливане и Саудовской Аравии. Девелопер стремится занять ведущие позиции в секторе строительства и превратить мечты в реальность. Компания была основана в 2002 году и завоевала любовь множества клиентов.

За что любят DAMAC Properties:

— высокое качество;

— индивидуальность проектов;

— внимание к деталям;

— топовые локации;

— широкий спектр услуг.

Застройщик предлагает жилые комплексы с множеством развлечений: поля для гольфа, волновые бассейны, тем самым устанавливая стандарты качества.

Meraas

Meraas — один из ведущих девелоперов в Дубае, создающих современный внешний вид города. Считается новатором не только в области жилой и коммерческой недвижимости, но и в ресторанном, отельном и туристическом бизнесе. Кстати, самое большое колесо обозрения «Око Дубая» возвел именно Meraas.

Плюсы застройщика:

— современный дизайн;

— качественные материалы;

— широкий выбор вариантов недвижимости;

— гибкие варианты платежей.

Застройщик предлагает к покупке недвижимость в различных ценовых категориях, чтобы удовлетворить желания и предпочтения инвесторов. Компания предлагает как проекты для семейного проживания, так и проекты для тех, кто стремится к роскошному образу жизни.

Nakheel Properties

Компания, которая развивается на рынке недвижимости с двухтысячного года. За это время она внесла большой вклад в создание современного облика ОАЭ. Главная миссия застройщика – производить объекты мирового класса для бизнеса и жизни, которые будут отличаться высоким уровнем комфорта.

За что любят Nakheel Properties:

— надежность и безопасность инвестиций, ведь во главе фирмы – правительство ОАЭ;

— использование современных технологий;

— инновационные решения;

— красивая архитектура;

— широкий спектр услуг.

Главными флагманскими проектами стали Palm Jumeirah, смотровая площадка The View, а также искусственно созданный архипелаг «The World».

Meydan Group

Девелопер, который ​​активно развивается как в жилом, так и в коммерческом секторах. Застройщик успешно реализует проекты с виллами, таунхаусами и апартаментами с 2007 года.

Плюсы компании:

— прозрачная деятельность;

— соблюдение сроков;

— предоставление клиентам хорошие инвестиционные возможности.

Meydan Group предпочитает внедрять в свои проекты непривычные дизайнерские решения и активно пользуется современными технологиями. Благодаря этому все выполненные объекты славятся высоким уровнем комфорта. Компания создала самую технологическую и большую ипподромную площадку в мире и инновационный городской район Meydan City. Девелопер также является организатором престижных мероприятий в Дубае (Dubai World Cup и Dubai Meydan City).

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград.

За что любят Danube Properties:

— доступные цены на объекты;

— успешные проекты;

— отличное качество стройматериалов;

— нестандартные решения в архитектуре;

— гибкие варианты платежей.

Девелопер является подразделением известной в Дубае компаний Danube Group. Застройщик предлагает клиентам как элитные, так и доступные варианты недвижимости.

MAG Property

Компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности. Девелопер ведет бизнес не только в Дубае, но и на Ближнем Востоке и в Северной Африке: Тунис, Марокко, Ливан и т.д.

Плюсы компании:

— большой выбор недвижимости;

— надежный застройщик;

— нестандартная архитектура.

Постоянное совершенствование, корпоративная философия и внедрение инноваций – вот «три кита», которые считаются в компании главными. Ключевой объект, созданный девелопером — башня близнец, попавшая в книгу рекордов Гиннеса (Emirates Financial Towers).

Azizi Developments

Компания, успешно разработавшая и реализовавшая множество объектов недвижимости в топовых локациях Дубая. Девелопер заслужил признание в мире благодаря наградам, среди которых можно отметить «Девелопер года» и «Лучший элитный жилой комплекс». Фирма была учреждена в 2007 году.

За что любят Azizi Developments:

— прозрачность сделок;

— качество строительства;

— расположение жилых комплексов;

— клиентоориентированность.

Главный ориентир девелопера – элитные жилые комплексы и коммерческие объекты. Основная фишка Azizi Developments – множество разнообразных проектов, находящихся в самых топовых районах Дубая (Palm Jumeirah, Al Furjan и т.д.)

Select Group

Компания, реализующая проекты по самым высоким стандартам качества. Девелопер стремится находить выгодные объекты благодаря тщательному финансовому планированию, технической экспертизе и эффективному управлению активами.

Отличительная черта Select Croup — проектирование всей инфраструктуры в шаговой доступности от строящегося жилого комплекса.

Плюсы компании:

— дизайнерский ремонт и мебель в продаваемых объектах;

— безопасные инвестиционные возможности;

— необычные проекты с развитой инфраструктурой.

Именно Select Group являлись основными застройщиками в популярном районе Dubai Marina. В карантин компания не только не пострадала, но и расширилась. Помимо строительства, фирма также занимается благотворительной деятельностью.

Ellington Properties

Крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

За что любят Ellington Properties:

— уникальный дизайн строящейся недвижимости;

— использование качественных стройматериалов;

— клиентоориентированность.

Застройщик также предлагает клиентам «клубные дома» — недвижимость, соединенная с высококлассным сервисом пятизвездочного отеля.



