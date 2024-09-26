Все, что нужно знать о наследовании недвижимости в ОАЭ в 2024 году

Сейчас многие россияне предпочитают покупать недвижимость в ОАЭ. Однако инвесторов часто интересует вопрос, связанный с наследованием приобретенного жилья. Да-да, хороший брокер должен разбираться не только в продажах, но и в подобных юридических тонкостях. Раскладываем по полочкам, что нужно знать вам и вашим клиентам о наследовании в ОАЭ в 2024 году.

Большую роль в правилах перехода недвижимости по наследству играет религия. В связи с этим существует несколько категорий наследования:





по шариату;

по отдельному закону для немусульман;

по иностранному праву (в редких случаях).





Что такое шариат

Шариат 一 это система законов и норм, основанных на исламской религии, регулирующая поведение мусульман в различных сферах жизни. Шариат охватывает такие аспекты, как мораль, этика, семейное и уголовное право и др. Целью шариата является создание справедливого общества, основанного на принципах ислама.









Порядок наследования имущества для мусульман

В ОАЭ существует специальный закон, регулирующий наследование № 28/2005 «О личном статусе». В дополнение к нему в силу вступают нормы шариата. Поэтому недвижимость (и другие активы) умершего переходят в собственность ближайших родственников-мужчин и родителей. Сын наследует в несколько раз больше, чем дочка. Если же у человека нет прямого наследника мужского пола, то большая часть недвижимости может достаться даже племяннику. Конечно, такая непропорциональная система приводит к неравенству между полами, однако она существует и активно используется уже много лет.





Кстати, мусульманам запрещено составлять завещания. Исключение составляет лишь 1/3 всего имущества, все остальное должно распределиться по закону.





Правила наследования для немусульман (без завещания)

1 февраля 2023 года в ОАЭ вступил в силу Федеральный Закон № 41/2022 «О личном статусе» для иностранцев и немусульман. В первую очередь он регулирует защиту прав женщин и упрощает жизнь в Объединенных Арабских Эмиратах для экспатов.

Порядок наследования, если немусульманин уходит из жизни:





50% наследует супруга;

оставшиеся 50% делятся между детьми или родителями (если детей нет).





Такая очередность отличается от норм шариата и закрепляет принцип равенства между женщинами и мужчинами. Самостоятельно изменить порядок наследования можно с помощью завещания.









Главные мифы о наследовании

Миф 1: составлять завещание теперь не обязательно

Нет, это не правда. Если ваш клиент 一 не мусульманин, убедите его составить завещание сразу после покупки недвижимости. Чтобы снизить всевозможные риски, необходимо в этом документе полностью прописать всю очередность наследования. Таким образом ваш клиент значительно упростит жизнь своим близким в случае непредвиденных обстоятельств. Однако нужно быть предельно внимательным: даже самая маленькая ошибка в завещании может привести к его аннулированию.





Миф 2: приобретенная off-plan недвижимость в случае смерти собственника перейдет к государству

Не всегда. Если у инвестора не было завещания и родственников, то недвижимость по обязательствам может уйти государству, к примеру, для последующей продажи ее с аукциона. Либо застройщик имеет право обратиться в суд и взыскать задолженность через эту квартиру.

Однако при наличии завещания строящаяся недвижимость переходит к наследникам инвестора, упомянутым в документе. После решения суда девелопер обязан переоформить договор купли-продажи в пользу наследника.





Вывод

Несмотря на принятие закона для иностранцев и немусульман, после приобретения недвижимости в ОАЭ необходимо составить завещание. Таким образом можно уберечь своих близких от ненужных переживаний в случае определенных обстоятельств. О том, как иностранным инвесторам составить завещание правильно, читайте в следующих статьях.