Какую квартиру за 15 миллионов выберите вы?

Сравниваем реальную недвижимость в Сочи, Казани, Краснодаре, Москве и Дубае

В последние несколько лет инвесторы предпочитают вкладывать капитал в недвижимость за рубежом. Это не удивительно, ведь зачастую за границей более комфортные и выгодные условия для покупки жилья. Чтобы вы убедились в этом сами, мы подробно сравнили характеристики квартир стоимостью примерно 15 000 000 рублей, которые можно купить в Дубае и в четырех российских городах.

Недвижимость в Сочи

Сочи – туристический развивающийся город с субтропическим климатом, расположенный на берегу Черного моря. В первую очередь подходит для тех, кто предпочитает спокойный образ жизни. Долгие прогулки вдоль набережной, ужины в модных кафе и ресторанах, отсутствие спешки мегаполиса – все это делает жизнь в Сочи максимально комфортной. Однако в последние годы цены на недвижимость в городе стремительно поползли вверх. Однокомнатная квартира здесь теперь может стоить так же, как недвижимость за рубежом, однако инфраструктура жилого комплекса и прочие условия будут значительно отличаться. Для примера возьмем реальную квартиру в Сочи, выставленную на продажу.

ЖК «Флора», Сочи

Цена: 15 046 900 рублей.

1-комнатная квартира.

Общая площадь – 35,8 квадратных метра.

Без отделки.

До центра Сочи – 30 минут на транспорте (без учета пробок).

Дополнительные характеристики: за отдельную плату (от 1 620 971 р.) можно приобрести место на подземном паркинге. Также жителям предоставляются пространства для колясок и велосипедов. На территории находятся школа и детский сад. Жилой комплекс расположен в 1,9 км от моря и в 7 км от Сочи. Рядом - обустроенная набережная реки Кудепста.

Недвижимость в Москве

Многие хотят купить квартиру в Москве, потому что именно здесь сосредоточена большая часть бизнеса. Однако чтобы комфортно чувствовать себя в столице, нужно жить в центральных районах. Найти недвижимость в новостройке в пределах третьего транспортного кольца в Москве за 15 000 000 – задача со звездочкой. Поэтому существует еще один вариант: рассмотреть покупку квартиры в пешей доступности от метро. Правда, даже в этом случае цены «кусаются».

ЖК «Level Мичуринский», Москва

15 041 129 рублей.

1- комнатная квартира.

Общая площадь – 32,2 квадратных метра

Отделка – без стен.

Жилой комплекс находится за пределами ТТК (третьего транспортного кольца). Расстояние от ЖК до ближайшего метро «Мичуринский проспект» - 10 минут пешком.

Дополнительные характеристики: за отдельную плату (от 3 063 156 р.) можно приобрести увеличенное место в подземном паркинге (от 15.9 м²). В 700 метрах от ЖК «Level Мичуринский» расположено множество парков. В пешей доступности есть магазины, кафе, фитнес клубы, медицинские учреждения, школы и детские сады.

Но есть и большой минус: такая квартира вряд ли подойдет для инвестирования. Предположим, вы захотите сдавать ее в аренду за 60 000 рублей в месяц. Окупаемость этой квартиры будет возможна примерно через двадцать лет. И это не учитывая затраты на ремонт. А если вспомнить, что недвижимость продается даже без отделки стен, то дополнительные расходы в итоге выльются в приличную сумму.

Недвижимость в Казани

Зимой 2022-2023 года Казань заняла второе место в рейтинге самых красивых городов России. Здесь высокий уровень жизни, интересная архитектура, много возможностей для проведения досуга. Но помимо плюсов, в Казани есть и минусы, и один из них весьма существенный. При средних зарплатах цены на недвижимость здесь очень высокие. Давайте посмотрим, какую квартиру можно купить в Казани, имея около пятнадцати миллионов.

ЖК «Столичный», Казань

14 639 000 рублей.

1-комнатная квартира.

Общая площадь - 56.73 квадратных метра.

Отделка – подчистовая, без мебели.

До метро «Козья слобода» 10 минут на транспорте.

Дополнительные характеристики: во дворе жилого комплекса разместился большой парк с аллеями для прогулок, детские игровые, площадки для занятий спортом. В шаговой доступности от ЖК «Столичный» аквапарк, Кремлевская набережная, кафе и рестораны. В жилом комплексе предусмотрена подземная парковка за отдельную плату, гостевая парковка отсутствует. Во дворе дома оставлять машину также нельзя – работает эвакуатор.

Недвижимость в Краснодаре

Самый главный минус Краснодара – бесконечные пробки. Тут вполне реально потратить на дорогу 40 минут, проехав за это время 1,5 километра. Ливневки в городе практически везде отсутствуют, поэтому после продолжительного дождя Краснодар нередко становится похожим на Венецию. Поэтому, чтобы не тратить половину своей жизни в дороге, недвижимость здесь нужно приобретать как можно ближе к центру.

ЖК«Все Свои VIP», Краснодар

15 270 000 рублей.

1-комнатная квартира.

Общая площадь - 48.3 квадратных метра.

Отделка – подчистовая, без мебели.

Дорога до центра Краснодара – 10 минут на транспорте.

Жилой комплекс позиционируется как элитная недвижимость: охраняемая территория, вход на которую осуществляется по Face ID. Во дворе есть современный игровые плейхабы, спортивная площадка.

Недвижимость в Дубае

Мы рассмотрели четыре квартиры в российских городах стоимостью приблизительно 15 000 000 рублей. Давайте теперь посмотрим, какую квартиру можно купить за эту сумму в Дубае и в чем будут ее преимущества.

На сегодня рынок недвижимости в Дубае является одним из лучших в мире. Эмираты славятся своей инфраструктурой, безопасностью и комфортом. Здесь отсутствуют налоги на имущество и доходы, а также возможна беспроцентная рассрочка при покупке недвижимости.

ЖК «Luxor Tower», Дубай

15 569 861 рублей

Квартира-студия

Общая площадь – 36,1 квадратных метра

Отделка – ремонт по дизайн-проекту.

Жилой комплекс расположен в оживленном районе JVC, в двадцати минутах до центра Дубая и в шестнадцати минутах от искусственного острова Пальма Джумейра. Дополнительные характеристики: инфраструктура «LuxorTower» гарантирует высокий уровень комфорта. Студии и квартиры продаются с ремонтом и мебелью, поэтому владельцам не придется тратить дополнительные расходы на отделку. В жилом комплексе предусмотрено множество развлечений: бассейн на крыше, современный тренажерный зал, небесный сад, кинотеатр, площадка для игр.

Выводы

В итоге примерно за одну и ту же сумму вы сможете купить квартиру:

– в спальном районе Сочи (до центра – 30 минут на машине);

– за пределами третьего транспортного кольца в Москве;

– с подчистовой отделкой в Казани и в Краснодаре;

– в жилом комплексе в Дубае с развитой инфраструктурой: бассейном, зоной для барбекю, тренажерным залом и т.д.

Получается, что за 15 000 000 рублей можно купить более качественную недвижимость в Дубае и не вкладывать в квартиру дополнительные деньги на обустройство.

Дополнительные плюсы недвижимости в Дубае

– низкий уровень преступности в стране;

– высокий уровень жизни;

– налог на прибыль составляет 0 рублей;

– получение визы резидента при покупке квартиры от $205 000

– высокая окупаемость инвестиций.