Абу-Даби бьет рекорды по продажам

По данным Департамента муниципалитетов и транспорта (DMT) в 1 квартале 2023 года сделки купли-продажи достигли значительного рекорда - 2 027 сделок – это на 46,6% выше по сравнению с 1 кварталом прошлого года (с 1 383 сделками)





Общая стоимость сделок купли-продажи равняется 11,602 млрд AED. В прошлом году этот результат составил 3,633 млрд AED





Рыночная стоимость сделок купли-продажи достигла заметного годового роста в 219,4% по сравнению с 4 кварталом 2022 года, который составил 77%





