Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяБлогНовостиНаплыв китайских инвесторов в Дубай: что это значит?
Дата: 08.09.2023

Наплыв китайских инвесторов в Дубай: что это значит?

Наплыв китайских инвесторов в Дубай: что это значит?

Наплыв китайских инвесторов в Дубай: что это значит? 

Совсем недавно мы писали, что дубайский рынок недвижимости может столкнуться с дефицитом, а сегодня в дополнение к этому рассказываем о том, что после отмены политики нулевой толерантности к Covid, китайские инвесторы постепенно возвращаются на рынок недвижимости Дубая.

Количество покупателей из Китая удвоилось с 2022 года. Спрос со стороны китайских инвесторов может стать ключевым фактором, способствующим укреплению спроса на рынке недвижимости эмирата.

Равно оценивать полную картину, авиасообщение из Китая восстановится полноценно только к концу года, поэтому ожидаем куда больших результатов продаж недвижимости.

Все эти новости говорят, о растущей популярности эмирата для проживания в нем, а значит и о растущей заинтересованности инвесторов, покупателей недвижимости для инвестиций!

Housebook – платформа для продажи недвижимости ОАЭ из любой точки мира!

Похожие материалы

Еще
  1. 4 драйвера роста рынка для ваших сделок
    26.01.2026

    4 драйвера роста рынка для ваших сделок

    Причины, по которым рынок новостроек Дубая может расти в 2026 году

  2. Сезонность на рынке Дубая
    15.12.2025

    Сезонность на рынке Дубая

    Стратегическое руководство для начинающих (и не только!) риэлторов

  3. 5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah
    30.11.2025

    5 главных заблуждений о покупке недвижимости на Palm Jumeirah

    Правда против мифов

Item 1 of 9
Каталог