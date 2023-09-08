Наплыв китайских инвесторов в Дубай: что это значит?

Совсем недавно мы писали, что дубайский рынок недвижимости может столкнуться с дефицитом, а сегодня в дополнение к этому рассказываем о том, что после отмены политики нулевой толерантности к Covid, китайские инвесторы постепенно возвращаются на рынок недвижимости Дубая.

Количество покупателей из Китая удвоилось с 2022 года. Спрос со стороны китайских инвесторов может стать ключевым фактором, способствующим укреплению спроса на рынке недвижимости эмирата.

Равно оценивать полную картину, авиасообщение из Китая восстановится полноценно только к концу года, поэтому ожидаем куда больших результатов продаж недвижимости.

Все эти новости говорят, о растущей популярности эмирата для проживания в нем, а значит и о растущей заинтересованности инвесторов, покупателей недвижимости для инвестиций!

