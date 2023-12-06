Классика и инновации: тренды в дизайне интерьера недвижимости Дубая

Ни для кого не секрет, что в Дубае ценят красивую и комфортную жизнь. Поэтому привлекательность недвижимости здесь зачастую зависит не только от района, но и от дизайна интерьера. Потенциальные покупатели все больше обращают внимание на удобные и эстетичные решения в дизайне недвижимости.

Каждый год привносит в тренды что-то новое и инновационное, и чтобы создать в доме приятную атмосферу, важно следить за новинками. Эстетически привлекательный дом с новейшими удобствами и современным интерьером не только окажет положительное влияние на вашу повседневную жизнь, но и повысит стоимость недвижимости на рынке Дубая, если вдруг вы захотите продать квартиру или сдать ее в аренду.

Тренды в дизайне интерьера недвижимости Дубая 2023/2024

Открытые планировки

Открытые планировки весьма популярны в недвижимости Дубая. Они создают ощущение непрерывности пространства и удобно соединяют определенные зоны в доме или квартире. Например, дизайнеры считают, что объединение кухни, столовой и гостиной – хороший способ сделать пространство многофункциональным. А для того, чтобы разграничить зоны, можно использовать ковры или другой декор.

Мебель с мягкой текстурой

В ближайшее время в тренде будет мебель с округлыми силуэтами и мягкой текстурой. Она легко добавит изысканности и уюта вашему пространству. Приветствуются также деликатные скругленные углы в корпусной мебели. Именно такая обстановка поможет почувствовать себя в квартире более расслабленно и спокойно. Также со временем все больше людей стали ценить красоту антиквариата, поэтому в моду вернулся винтаж. В 2024 году столы, стулья и шкафы в ретро–стиле будут на пике популярности.

Минимализм в пространстве

Большие площади квартир в Дубае позволяют не загромождать пространство лишней мебелью. Минималистичный дизайн квартиры дает ощущение «воздуха», спокойствия и простоты. Нейтральная цветовая палитра все еще характерна для множества квартир в Дубае. Считается, что бежевый, белый и серый цвет отражают спокойствие, стабильность и гармонию в доме. Однако многие дизайнеры предлагают сыграть на контрасте и некоторые элементы декора сделать яркими и бросающимися в глаза. Нейтральная цветовая палитра стен и мебели в этом случае является отличным контрастом и подчеркивает нужные детали.

Тренд на экологию

В современном мире дизайнеры интерьера стараются как можно больше внимания уделять экологичным материалам. Мебель и аксессуары из джута, ротанга, натурального дерево и камня – это сильный тренд, который останется с нами надолго. Также дизайнеры предлагают включить в интерьер больше зелени и аксессуаров из дерева. Кстати, на смену темным цветам пришли светлые оттенки. Именно они помогают помещению выглядеть уютным благодаря контрасту с другими предметами в квартире. Возьмите на заметку: растения в горшках и вертикальные сады – популярные элементы в интерьере, отражающие природу и создающие естественную гармонию.

Арт–объекты как элемент интерьера

Этот тренд 2023/24 приглянется самым смелым. Дизайнеры предлагают большое внимание уделить современным арт–объектам и включить их в интерьер квартиры. Ярким акцентом могут стать как предметы мебели (например, кресло с непривычной отделкой или необычная ванна), так и нестандартные предметы декора.

Яркие и смелые произведения абстрактного искусства в интерьерах также приветствуются. Кажется, за много лет всем надоел «вылизанный» минимализм, поэтому теперь основным элементом в декоре квартиры может стать яркая скульптура, настенная фреска с орнаментом или огромная абстрактная картина.

Современные технологии

Любая квартира должна быть не только красивой, но и удобной. Одним из главных трендов в дизайне интерьера недвижимости Дубая является использование инновационных технологий. В современных апартаментах и виллах в Дубае присутствуют самые передовые системы автоматизации, позволяющие контролировать освещение, температуру воздуха, аудио- и видеооборудование с помощью голосовых команд или мобильного приложения. Такие решения не только обеспечивают высочайший уровень комфорта, но и придают интерьеру утонченный и современный дизайн.

Арабский стиль

Арабский стиль также является важным трендом в дизайне интерьера дубайской недвижимости. Он отличается явной роскошью и изысканностью. Арабские элементы декора: ковры, подушки с необычной вышивкой, драгоценные металлы и резная мебель придают интерьеру уникальный и элегантный вид. Огромное внимание уделяется и освещению. В арабском стиле используют не только естественное, но и дополнительное освещение: кристальные люстры, настольные лампы, создающие волшебные игры света и тени.

Варианты проектов в разных стилях

Неоклассика

Минималистичный интерьер уже несколько лет является главным трендом в дизайне недвижимости Дубая. В квартире с таким интерьером приятно жить самому и ее будет легко продать или сдавать. Обычно апартаменты, дома и виллы с ремонтом «под себя» сдаются и продаются хуже, чем недвижимость с нейтральной обстановкой. Все дизайнерские решения в таком интерьере обыгрываются в более простом варианте, чем в классике. Однако главная цель остается той же: комфорт, элегантность, консерватизм.

Crystal Residences –жилой комплекс от застройщика Eagle Hills отвечает всем требованиям неоклассики. Все апартаменты оформлены в современном стиле и выходят за рамки сегодняшних норм роскоши и комфорта.

Цена: от 840 888 AED

Футуристический дизайн

Если вы ищите суперсовременные апартаменты, то рекомендуем обратить внимание на жилой комплекс Samana California 2 от застройщика Samana Developers. Комфортные и элегантные, эти апартаменты точно придутся по вкусу любителям футуристического дизайна.

Цена: от 1 176 120 AED

Дизайнерские апартаменты

Coral Reef – жилой комплекс от застройщика Damac Properties, сотрудничающий с брендом Babolex, а точнее его создателем – Винсентом Фодемером. Необычные художественные инсталляции и знаменитая фигурка слона бренда создадут яркие акценты в апартаментах. Весь интерьер также отражает тенденции современного искусства.

Цена: от 3 284 000 AED

Викторианская эпоха

Aqua Dimore – жилой комплекс от застройщика Vincitore Real Estate – настоящая находка для тех, кто хочет жить в апартаментах викторианской эпохи. Неповторимые орнаменты на стенах, потолке, обивке мебели, а также яркие акценты цветов драгоценных камней наполняют интерьер индивидуальными штрихами.

Цена: от 745 000 AED

Средиземноморский стиль

Если вы ищите что-то без ярких аксессуаров, узорчатой мебели, но в то же время отличающееся от классики, то обратите внимание на средиземноморский стиль. Для него характерны использование натуральных материалов в интерьере, простота дизайна, светлые оттенки и минимальное количество декоративных элементов.

Cordoba at Bloom Living – недвижимость в жилом комплексе от застройщика Bloom Properties максимально отражает средиземноморскую стилистику в интерьере.

Цена: от 6 814 103 AED

Дизайн интерьера недвижимости Дубая постоянно развивается, соединяя в себе современные технологии, минимализм, арабский стиль и экологически чистый подход. Дубай по-прежнему продолжает впечатлять своей эстетикой и инновациями, делая его недвижимость привлекательной для всех, кто ценит стиль и комфорт.



