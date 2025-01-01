Тип объекта–
Срок сдачи2 кв. 2023
ЗастройщикThe Heart of Europe
Площадьот 60 м² до 65 м²
Первый взнос30%
Студияот 60 м²от 3 190 420 AED
Застройщик, который создает уникальные курорты, основываясь на принципах устойчивого развития. С момента своего основания компания активно внедряет экологически чистые методы, стремясь к долгосрочному экологическому балансу.
Преимущества The Heart of Europe:
- инновационные технологии в строительстве
- разнообразие жилых и гостиничных комплексов
- использование возобновляемых источников энергии
- уникальные архитектурные решения
Миссия компании — преодолеть традиционные представления о недвижимости, создавая пространства, которые гармонично сочетают роскошь и заботу о планете.