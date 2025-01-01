Каталог
RU
AED
ОАЭ
+971 (4) 412-5000
ГлавнаяЗастройщикиThe Heart of Europe

The Heart of Europe

На карте
The Heart of Europe

The Heart of Europe

Застройщик, который создает уникальные курорты, основываясь на принципах устойчивого развития. С момента своего основания компания активно внедряет экологически чистые методы, стремясь к долгосрочному экологическому балансу.


Преимущества The Heart of Europe:

- инновационные технологии в строительстве

- разнообразие жилых и гостиничных комплексов

- использование возобновляемых источников энергии

- уникальные архитектурные решения


Миссия компании — преодолеть традиционные представления о недвижимости, создавая пространства, которые гармонично сочетают роскошь и заботу о планете.



4 предложения
Portofino Hotel
Portofino Hotel
United Arab Emirates, Dubai, Jumeirah, World Islands
Тип объекта
Срок сдачи2 кв. 2023
ЗастройщикThe Heart of Europe
Площадьот 60 м² до 65 м²
Первый взнос30%
Студияот 60 м²от 3 190 420 AED
от 3 190 420 AEDот 49 060 AED/м²
Marbella Resort Hotel by The Heart of Europe
Marbella Resort Hotel by The Heart of Europe
Marbella, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикThe Heart of Europe
Площадьот 42 м² до 166 м²
Первый взнос20%
Студияот 42 м²от 2 253 103 AED
от 2 253 103 AEDот 51 882 AED/м²
Hotel London by The Heart of Europe
Hotel London by The Heart of Europe
Marbella Resort Hotel, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикThe Heart of Europe
Площадьот 46 м² до 50 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 46 м²от 3 211 712 AED
от 3 211 712 AEDот 68 626 AED/м²
Cote d'Azur
Cote d'Azur
United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, World Islands
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2023
ЗастройщикThe Heart of Europe
Площадьот 54 м² до 171 м²
Первый взнос30%
Студияот 54 м²от 2 446 678 AED
от 2 446 678 AEDот 32 288 AED/м²
КаталогКарта