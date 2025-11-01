Intercontinental Hotel by Heart of Europe

Описание

Первый 5-звездочный семейный отель на главном европейском острове The World Islands. Курортный комплекс состоит из трех тематических зон, олицетворяющих очарование Италии: Bellissima, Dolce Vita и Felicita. Откройте для себя курортный образ жизни, вдохновленный итальянской архитектурой, а также наслаждайтесь потрясающими видами на море и горизонт Дубая. Ключевые особенности: - Kingdom of Portofino — это уникальное детское пространство, вдохновленное философией Монтессори и идеей познания мира через игру. Театральные сцены, креативные студии, кулинарные зоны, уютные площади и специальные детские бассейны формируют мир, в котором любознательность становится главным ориентиром. - В семейном beach club Pinocchio Cucina маленькие гости превращаются в поваров, осваивая искусство приготовления пасты и пиццы в итальянском стиле. История продолжается у бассейна, где дети играют, взрослые отдыхают, а затем собираются все вместе за совместной трапезой. - Особое место в концепции занимают морские инсталляции с 514 видами местных рыб. Гости могут взять шефство на кораллом и дать ему имя, а также принять участие в образовательных встречах с морскими биологами и наблюдать, как развивается созданная ими экосистема. - La Donna - это не просто spa, но закрытое комьюнити для женщин, где красота переплетается с культурой и общением. Здесь проходят камерные встречи, вдохновляющие мастер-классы и отобранные показы мод и ювелирного искусства, формируя особую атмосферу женской элегантности. - Также на территории отеля расположены: 5 бассейнов, включая бассейн олимпийского размера, 6 ресторанов и прямой доступ к семейной зоне Rainbow Beach. Преимущества расположения Особенность комплекса – жизнь вдали от суеты города Расположение на островах World Islands позволяет наслаждаться тишиной и спокойствием. Острова не имеют прямого дорожного сообщения с материковой частью Дубая. Однако, между ними действует регулярное паромное сообщение. Добраться до Dubai International Airport можно за 30 минут.