Intercontinental Hotel by Heart of Europe

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, World Islands
Застройщик
The Heart of Europe
Площадь
от 54 м² до 109 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 1 032 446 $от 13 661 $/м²

График платежей *

При бронировании
40%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаОтель
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Старт продаж1 кв. 2014
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов2
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовГостиничные номера
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
54 – 109
1 032 446 – 1 494 944
13 661 – 18 916
Брошюра проекта

Описание

Первый 5-звездочный семейный отель на главном европейском острове The World Islands. Курортный комплекс состоит из трех тематических зон, олицетворяющих очарование Италии: Bellissima, Dolce Vita и Felicita. Откройте для себя курортный образ жизни, вдохновленный итальянской архитектурой, а также наслаждайтесь потрясающими видами на море и горизонт Дубая. Ключевые особенности: - Kingdom of Portofino — это уникальное детское пространство, вдохновленное философией Монтессори и идеей познания мира через игру. Театральные сцены, креативные студии, кулинарные зоны, уютные площади и специальные детские бассейны формируют мир, в котором любознательность становится главным ориентиром. - В семейном beach club Pinocchio Cucina маленькие гости превращаются в поваров, осваивая искусство приготовления пасты и пиццы в итальянском стиле. История продолжается у бассейна, где дети играют, взрослые отдыхают, а затем собираются все вместе за совместной трапезой. - Особое место в концепции занимают морские инсталляции с 514 видами местных рыб. Гости могут взять шефство на кораллом и дать ему имя, а также принять участие в образовательных встречах с морскими биологами и наблюдать, как развивается созданная ими экосистема. - La Donna - это не просто spa, но закрытое комьюнити для женщин, где красота переплетается с культурой и общением. Здесь проходят камерные встречи, вдохновляющие мастер-классы и отобранные показы мод и ювелирного искусства, формируя особую атмосферу женской элегантности. - Также на территории отеля расположены: 5 бассейнов, включая бассейн олимпийского размера, 6 ресторанов и прямой доступ к семейной зоне Rainbow Beach. Преимущества расположения Особенность комплекса – жизнь вдали от суеты города Расположение на островах World Islands позволяет наслаждаться тишиной и спокойствием. Острова не имеют прямого дорожного сообщения с материковой частью Дубая. Однако, между ними действует регулярное паромное сообщение. Добраться до Dubai International Airport можно за 30 минут.

Локация

United Arab Emirates, Dubai, Jumeira, World Islands

Район Уорлд Айлендс

Дубай
World Islands — рукотворный архипелаг из 260 островов, которые общими очертаниями напоминают форму континентов нашей планеты. Жилые кварталы находятся на этапе активного строительства, социальная и транспортная инфраструктуры — на стадии проектирования. Сообщество подойдет молодежи, экспатам, инвесторам.
Транспортная доступность

Море10 м

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

The Heart of Europe

The Heart of Europe

Застройщик, который создает уникальные курорты, основываясь на принципах устойчивого развития. С момента своего основания компания активно внедряет экологически чистые методы, стремясь к долгосрочному экологическому балансу.
