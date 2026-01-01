Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовHotel London by The Heart of Europe

Hotel London by The Heart of Europe

Marbella Resort Hotel, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 4
1 / 4
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
The Heart of Europe
Площадь
от 43 м² до 106 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 798 694 $от 18 345 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаОтель
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовГостиничные номера
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
43 – 106
798 694 – 1 998 806
18 345 – 18 687
Брошюра проекта

Описание

Роскошный отель на «европейском» острове архипелага The World Islands. Великолепная викторианская архитектура и изысканное английское гостеприимство гостиничного комплекса Hotel London сочетаются с футуристическим обликом Дубая, создавая неповторимую атмосферу элегантности. Ключевые особенности - Полностью меблированные юниты в пастельных тонах с панорамными окнами, балконами и встроенными системами хранения. Все номера оформлены в стиле популярных лондонских районов — Ноттинг-Хилл, Кенсингтон, Мейфер, Вестминстер. - Резидентам доступны: infinity-бассейн на крыше, средиземноморский сад, брендовые магазины, рестораны с традиционными британскими блюдами, английский паб, большой бальный зал и др. - Уникальные инсталляции на территории отеля в точности воссоздают атмосферу британской столицы посреди Персидского залива. Гости смогут испытать необычный опыт, наслаждаясь прогулками по романтичной улице Raining Street под знаменитым лондонским дождем и площади Snow Plaza, над которой весь год кружат снежинки. Преимущества расположения Между островами и материковой частью страны действует паромное сообщение. Поездка займет 15 минут. Путь до Jumeirah Mosque составит 25 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.

Локация

На карте
Marbella Resort Hotel, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Уорлд Айлендс

Дубай
World Islands — рукотворный архипелаг из 260 островов, которые общими очертаниями напоминают форму континентов нашей планеты. Жилые кварталы находятся на этапе активного строительства, социальная и транспортная инфраструктуры — на стадии проектирования. Сообщество подойдет молодежи, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Аэропорт19 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Терраса
  • Набережная

Застройщик

The Heart of Europe

The Heart of Europe

Застройщик, который создает уникальные курорты, основываясь на принципах устойчивого развития. С момента своего основания компания активно внедряет экологически чистые методы, стремясь к долгосрочному экологическому балансу.
Подробнее
Каталог