Hotel London by The Heart of Europe

Описание

Роскошный отель на «европейском» острове архипелага The World Islands. Великолепная викторианская архитектура и изысканное английское гостеприимство гостиничного комплекса Hotel London сочетаются с футуристическим обликом Дубая, создавая неповторимую атмосферу элегантности. Ключевые особенности - Полностью меблированные юниты в пастельных тонах с панорамными окнами, балконами и встроенными системами хранения. Все номера оформлены в стиле популярных лондонских районов — Ноттинг-Хилл, Кенсингтон, Мейфер, Вестминстер. - Резидентам доступны: infinity-бассейн на крыше, средиземноморский сад, брендовые магазины, рестораны с традиционными британскими блюдами, английский паб, большой бальный зал и др. - Уникальные инсталляции на территории отеля в точности воссоздают атмосферу британской столицы посреди Персидского залива. Гости смогут испытать необычный опыт, наслаждаясь прогулками по романтичной улице Raining Street под знаменитым лондонским дождем и площади Snow Plaza, над которой весь год кружат снежинки. Преимущества расположения Между островами и материковой частью страны действует паромное сообщение. Поездка займет 15 минут. Путь до Jumeirah Mosque составит 25 минут, до Burj Khalifa и Dubai Mall – 27 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.