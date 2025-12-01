Каталог
Marbella Resort Hotel by The Heart of Europe

Marbella, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
The Heart of Europe
Площадь
от 43 м² до 86 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 748 004 $от 17 058 $/м²

График платежей *

При бронировании
40%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаОтель
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиС отделкой
Количество корпусов1
Этажность7
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
43 – 86
748 004 – 1 622 633
17 058 – 18 807

Описание

Изысканный бутик-отель, стилизованный в духе аутентичного испанского города Марбелья, переносит средиземноморский шарм на побережье Персидского залива. Расположенный на первой береговой линии уникального насыпного острова The Heart of Europe, новый проект дарит возможность наслаждаться исключительным пляжным отдыхом с 5-звездочным отельным сервисом в непосредственной близости от динамичного мегаполиса Дубая. Ключевые особенности комплекса Marbella by Heart of Europe предлагает окунуться в атмосферу умиротворения и релакса: spa-центры, термальные ванны, живописные пляжи, ухоженные парки и знаменитая “дождевая улица” с управляемым климатом не оставят гостей равнодушными. Видовые рестораны с морскими панорамами порадуют испанской кухней и утонченными винами. Любители активного отдыха оценят дайвинг в коралловых рифах и другие водные виды спорта. Апартаменты с качественной отделкой Просторные гостиничные апартаменты выполнены в гламурном испанском стиле с яркими акцентами в интерьере. Потолки имеют необычную сводчатую форму и создают особую атмосферу. Панорамные окна открывают вид на безграничное море и восхитительные закаты, либо на зеленые скверы и “дождевую улицу”. Выгодные инвестиции Гарантированные выплаты (Return of Investment, ROI) от застройщика: 8,33% в течение 12 лет после 100% оплаты стоимости объекта. Через 12 лет возможен выкуп объекта застройщиком по двойной цене. Уточняйте условия у менеджеров. Транспортная доступность Гостиничный комплекс расположен на искусственном острове в архипелаге World Islands. Добраться до материка можно за 15 мин на скоростных катерах. Дорога от пристани в районе Джумейра до центрального района Даунтаун и международного аэропорта Дубая займет еще 20-25 мин.

Локация

Marbella, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Уорлд Айлендс

Дубай
World Islands — рукотворный архипелаг из 260 островов, которые общими очертаниями напоминают форму континентов нашей планеты. Жилые кварталы находятся на этапе активного строительства, социальная и транспортная инфраструктуры — на стадии проектирования. Сообщество подойдет молодежи, экспатам, инвесторам.
Транспортная доступность

Море100 м

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

The Heart of Europe

The Heart of Europe

Застройщик, который создает уникальные курорты, основываясь на принципах устойчивого развития. С момента своего основания компания активно внедряет экологически чистые методы, стремясь к долгосрочному экологическому балансу.
