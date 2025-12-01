Marbella Resort Hotel by The Heart of Europe

Описание

Изысканный бутик-отель, стилизованный в духе аутентичного испанского города Марбелья, переносит средиземноморский шарм на побережье Персидского залива. Расположенный на первой береговой линии уникального насыпного острова The Heart of Europe, новый проект дарит возможность наслаждаться исключительным пляжным отдыхом с 5-звездочным отельным сервисом в непосредственной близости от динамичного мегаполиса Дубая. Ключевые особенности комплекса Marbella by Heart of Europe предлагает окунуться в атмосферу умиротворения и релакса: spa-центры, термальные ванны, живописные пляжи, ухоженные парки и знаменитая “дождевая улица” с управляемым климатом не оставят гостей равнодушными. Видовые рестораны с морскими панорамами порадуют испанской кухней и утонченными винами. Любители активного отдыха оценят дайвинг в коралловых рифах и другие водные виды спорта. Апартаменты с качественной отделкой Просторные гостиничные апартаменты выполнены в гламурном испанском стиле с яркими акцентами в интерьере. Потолки имеют необычную сводчатую форму и создают особую атмосферу. Панорамные окна открывают вид на безграничное море и восхитительные закаты, либо на зеленые скверы и “дождевую улицу”. Выгодные инвестиции Гарантированные выплаты (Return of Investment, ROI) от застройщика: 8,33% в течение 12 лет после 100% оплаты стоимости объекта. Через 12 лет возможен выкуп объекта застройщиком по двойной цене. Уточняйте условия у менеджеров. Транспортная доступность Гостиничный комплекс расположен на искусственном острове в архипелаге World Islands. Добраться до материка можно за 15 мин на скоростных катерах. Дорога от пристани в районе Джумейра до центрального района Даунтаун и международного аэропорта Дубая займет еще 20-25 мин.