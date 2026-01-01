Каталог
The Artist Hotel by The Heart of Europe

Marbella Resort Hotel, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
The Heart of Europe
Площадь
от 106 м² до 106 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 980 334 $от 9 167 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
60%
При передаче ключей
20%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаОтель
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность5
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовГостиничные номера
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
106
980 334
9 167
Брошюра проекта

Описание

Галерея искусства в самом сердце архипелага World. The Artist Hotel — это уникальный пятизвездочный отель, где культура встречается с инновациями. Он объединяет творческий центр, дизайнерские резиденции, эксклюзивную коллекцию художественных произведений и роскошные апартаменты с гарантированной доходностью. Ключевые особенности — Авторский дизайн интерьеров: белоснежные студии-«чистые холсты», индивидуально оформленные номера и люксы, а также три пентхауса с панорамными видами на острова. — Премиальные удобства включают infinity-бассейн на крыше, зеленые сады, социальный бар Soho House, тренажерный зал на подводном уровне, рестораны высокой кухни и 28 рифовых мест для дайвинга. — Резидентам будет предоставлен доступ к крупнейшему собранию арт-объектов в регионе, музыкальной студии от Дениса Янсона и бутикам с авангардной модой и антиквариатом. — Климатически контролируемые зоны отдыха: километровая Raining Street с освежающими ливнями при температуре 27 градусов и Snow Plaza с круглогодичным снегопадом создают атмосферу европейского климата. Преимущества расположения Проект расположен в островной группе The World, в нескольких километрах от побережья Дубая, с регулярным водным сообщением. Благодаря этому жители могут наслаждаться частными пляжами и лазурными водами Персидского залива в шаговой доступности. Ближайший аэропорт — Dubai International Airport — находится в 40 минутах пути.

Локация

Marbella Resort Hotel, World Islands, Jumeirah, Dubai, United Arab Emirates

Район Уорлд Айлендс

Дубай
World Islands — рукотворный архипелаг из 260 островов, которые общими очертаниями напоминают форму континентов нашей планеты. Жилые кварталы находятся на этапе активного строительства, социальная и транспортная инфраструктуры — на стадии проектирования. Сообщество подойдет молодежи, экспатам, инвесторам.
Транспортная доступность

Море150 м
Аэропорт28 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Сад
Дополнительно
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе
  • Набережная

Застройщик

The Heart of Europe

The Heart of Europe

Застройщик, который создает уникальные курорты, основываясь на принципах устойчивого развития. С момента своего основания компания активно внедряет экологически чистые методы, стремясь к долгосрочному экологическому балансу.
