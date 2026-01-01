The Artist Hotel by The Heart of Europe

Описание

Галерея искусства в самом сердце архипелага World. The Artist Hotel — это уникальный пятизвездочный отель, где культура встречается с инновациями. Он объединяет творческий центр, дизайнерские резиденции, эксклюзивную коллекцию художественных произведений и роскошные апартаменты с гарантированной доходностью. Ключевые особенности — Авторский дизайн интерьеров: белоснежные студии-«чистые холсты», индивидуально оформленные номера и люксы, а также три пентхауса с панорамными видами на острова. — Премиальные удобства включают infinity-бассейн на крыше, зеленые сады, социальный бар Soho House, тренажерный зал на подводном уровне, рестораны высокой кухни и 28 рифовых мест для дайвинга. — Резидентам будет предоставлен доступ к крупнейшему собранию арт-объектов в регионе, музыкальной студии от Дениса Янсона и бутикам с авангардной модой и антиквариатом. — Климатически контролируемые зоны отдыха: километровая Raining Street с освежающими ливнями при температуре 27 градусов и Snow Plaza с круглогодичным снегопадом создают атмосферу европейского климата. Преимущества расположения Проект расположен в островной группе The World, в нескольких километрах от побережья Дубая, с регулярным водным сообщением. Благодаря этому жители могут наслаждаться частными пляжами и лазурными водами Персидского залива в шаговой доступности. Ближайший аэропорт — Dubai International Airport — находится в 40 минутах пути.