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MAG Property Development

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MAG Property Development

MAG Property Development

Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов. 


Преимущества MAG Property Development:

- совершенный дизайн

- широкий выбор жилой недвижимости

- стабильная репутация

- эксклюзивные инновации


MAG Group — один из крупнейших игроков в сфере недвижимости на Ближнем Востоке и Северной Африке, создающий разнообразные жилые комплексы и дома в стратегических районах, которые предлагают уникальный стиль жизни.

5 предложений
MBL Signature by MAG
MBL Signature by MAG
Al Saqran Tower, JLT Cluster R, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 50 м² до 155 м²
Первый взнос20%
Студияот 50 м²от 1 343 337 AED
1 спальняот 75 м²от 1 828 385 AED
2 спальниот 145 м²от 3 266 755 AED
от 1 343 337 AEDот 22 497 AED/м²
MAG 777
MAG 777
Champions Tower 4, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2025
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 38 м² до 205 м²
Первый взнос20%
Студияот 38 м²от 997 000 AED
1 спальняот 68 м²от 1 282 000 AED
2 спальниот 122 м²от 1 883 000 AED
от 997 000 AEDот 15 338 AED/м²
Keturah Reserve
Keturah Reserve
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Meydan Street, 2/3
Тип объекта
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 108 м² до 467 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 108 м²от 3 966 000 AED
2 спальниот 152 м²от 5 666 000 AED
4 спальниот 467 м²от 20 806 000 AED
от 3 966 000 AEDот 36 560 AED/м²
MAG 330
MAG 330
United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Wadi Al Safa 4
Тип объекта
Срок сдачи3 кв. 2025
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 122 м² до 136 м²
Первый взнос10%
2 спальниот 122 м²от 1 977 000 AED
от 1 977 000 AEDот 15 162 AED/м²
Keturah Resort by Ritz Carlton
Keturah Resort by Ritz Carlton
United Arab Emirates, Dubai, Ras Alkhor, Al Jadaf, Al Khail Road, 35B
Тип объекта
Срок сдачи1 кв. 2026
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 138 м² до 357 м²
Первый взнос20%
1 спальняот 138 м²от 7 350 000 AED
2 спальниот 247 м²от 15 550 000 AED
3 спальниот 357 м²от 20 550 000 AED
от 7 350 000 AEDот 52 918 AED/м²
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