Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов.





Преимущества MAG Property Development:

- совершенный дизайн

- широкий выбор жилой недвижимости

- стабильная репутация

- эксклюзивные инновации





MAG Group — один из крупнейших игроков в сфере недвижимости на Ближнем Востоке и Северной Африке, создающий разнообразные жилые комплексы и дома в стратегических районах, которые предлагают уникальный стиль жизни.