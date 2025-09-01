Тип объекта–
Срок сдачи4 кв. 2026
ЗастройщикMAG Property Development
Площадьот 50 м² до 155 м²
Первый взнос20%
Студияот 50 м²от 1 343 337 AED
1 спальняот 75 м²от 1 828 385 AED
2 спальниот 145 м²от 3 266 755 AED
Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов.
Преимущества MAG Property Development:
- совершенный дизайн
- широкий выбор жилой недвижимости
- стабильная репутация
- эксклюзивные инновации
MAG Group — один из крупнейших игроков в сфере недвижимости на Ближнем Востоке и Северной Африке, создающий разнообразные жилые комплексы и дома в стратегических районах, которые предлагают уникальный стиль жизни.