Keturah Reserve

Описание

Семейно-ориентированное комьюнити рядом с живописным парком в районе MBR City. Непревзойденные удобства и современный дизайн нашли свое отражение в роскошных домах и тщательно спланированной инфраструктуре. Комплекс включает таунхаусы с 4-5 спальнями, панорамным остеклением, большими балконами, террасой, бассейном и придомовой ландшафтной территорией. Таунхаусы расположены в один ряд, что обеспечивает резидентам потрясающие виды и приватность. Для каждого лота предусмотрен паркинг на 2-3 автомобиля. Также на территории комьюнити предусмотрены участки разной площади под строительство собственной виллы. За 15 минут можно доехать до известного небоскреба Burj Khalifa, парка Al Quoz Pond Park, торгового центра Meydan One Mall и гольф-клуба Dubai Hills Golf Club. Для детей работают детские сады Odyssey Nursery Meydan District One, Kiddy Planet Nursery Al Quoz, Kids Academy, а также школы Hartland International School, Dubai International School, Dubai Bilingual French International School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открываются удобные выезды на автотрассы Al Meydan Road, Muscat Street и Al Quoz 2, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Международный аэропорт Дубая находится в 15 минутах от комплекса, а аэропорт Al Maktoum – в 35 минутах. Знаковая архитектура Дубая Экстерьер таунхаусов выполнен в стиле минимализма. В отделке использовали дерево и стекло. Архитектура гармонично вписывается в окружающие зеленые растения и деревья. Функциональные пространства Планировки таунхаусов включают: гостиные, большие гардеробные, комнату для персонала с ванной комнатой и прачечную. В некоторых лотах предусмотрен рабочий кабинет. На крыше оборудована зона отдыха и открытая кухня. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.