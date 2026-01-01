Каталог
Keturah Reserve

United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Meydan Street, 2/3
Экстерьер
  1. Экстерьер
Застройщик
MAG Property Development
Площадь
от 106 м² до 467 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 054 050 $от 6 110 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
106 – 251
1 054 050 – 1 533 832
6 110 – 9 944
2 спальни
167 – 348
1 967 052 – 2 191 967
6 283 – 11 730
4 спальни
467
5 433 354 – 6 013 341
11 618 – 12 858

Описание

Семейно-ориентированное комьюнити рядом с живописным парком в районе MBR City. Непревзойденные удобства и современный дизайн нашли свое отражение в роскошных домах и тщательно спланированной инфраструктуре. Комплекс включает таунхаусы с 4-5 спальнями, панорамным остеклением, большими балконами, террасой, бассейном и придомовой ландшафтной территорией. Таунхаусы расположены в один ряд, что обеспечивает резидентам потрясающие виды и приватность. Для каждого лота предусмотрен паркинг на 2-3 автомобиля. Также на территории комьюнити предусмотрены участки разной площади под строительство собственной виллы. За 15 минут можно доехать до известного небоскреба Burj Khalifa, парка Al Quoz Pond Park, торгового центра Meydan One Mall и гольф-клуба Dubai Hills Golf Club. Для детей работают детские сады Odyssey Nursery Meydan District One, Kiddy Planet Nursery Al Quoz, Kids Academy, а также школы Hartland International School, Dubai International School, Dubai Bilingual French International School. Развитая транспортная сеть Из комплекса открываются удобные выезды на автотрассы Al Meydan Road, Muscat Street и Al Quoz 2, что позволяет быстро добраться до любой точки города. Международный аэропорт Дубая находится в 15 минутах от комплекса, а аэропорт Al Maktoum – в 35 минутах. Знаковая архитектура Дубая Экстерьер таунхаусов выполнен в стиле минимализма. В отделке использовали дерево и стекло. Архитектура гармонично вписывается в окружающие зеленые растения и деревья. Функциональные пространства Планировки таунхаусов включают: гостиные, большие гардеробные, комнату для персонала с ванной комнатой и прачечную. В некоторых лотах предусмотрен рабочий кабинет. На крыше оборудована зона отдыха и открытая кухня. Надежный застройщик MAG Property Development – компания, которая активно развивается на рынке недвижимости с 2003 года. При работе над проектами застройщик придерживается высоких стандартов качества, принципов открытости и добросовестности.

Локация

На карте
United Arab Emirates, Dubai, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Hadaeq Sheikh Mohammed Bin Rashid, Al Meydan Street, 2/3

Транспортная доступность

Школа2 км
Магазин1 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

MAG Property Development

Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов.
Подробнее

Видеообзоры

