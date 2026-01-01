Kingdome Gate

Описание

Монументальный проект в престижном районе Al Furjan. Kingdom Gate — современная жилая башня, сочетающая коммерцию и апартаменты в едином архитектурном решении. Бутиковый комплекс включает 82 резиденции с кухонной техникой, премиальными магазинами на первом этаже и эксклюзивными удобствами на втором уровне. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в стиле soft-минимализм в теплой монохромной палитрой песочно-бежевых, кремовых и карамельных оттенков, дополненной терракотовыми акцентами. Открытые планировки объединяют гостиную, столовую и кухню с бесшовными фасадами до потолка, наполняя пространство естественным светом через панорамные окна. — Резидентам доступны бассейн, джакузи, полностью оборудованный тренажерный зал, зона для барбекю, детская игровая площадка, места для семейного отдыха, фуд-корт и лаунж. — Двухуровневая подземная парковка обеспечивает безопасность, а утонченное лобби для гостей с изысканными материалами встречает жителей атмосферой спокойной роскоши. Преимущества расположения Клубный дом расположен в Al Furjan между Sheikh Zayed Road и Mohammed Bin Zayed Road, что создает отличную транспортную доступность. В радиусе 10 минут находятся станция метро, Arcadia School, Ibn Battuta Mall и Aster Clinic. Дорога до Motor City, Palm Jumeirah, Burj Al Arab, Mall of the Emirates, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Marina, Burj Khalifa и DIFC займет 10-20 минут. Добраться до Al Maktoum International Airport также можно за 20 минут.