Kingdome Gate

Kingdome Gate

56/5, Al Furjan Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Застройщик
MAG Property Development
Площадь
от 77 м² до 218 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 402 164 $от 4 552 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче ключей
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
1 спальня
77 – 102
402 164 – 559 349
5 199 – 5 478
2 спальни
140
744 370
5 315
3 спальни
195
891 187 – 925 999
4 552 – 4 730
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Монументальный проект в престижном районе Al Furjan. Kingdom Gate — современная жилая башня, сочетающая коммерцию и апартаменты в едином архитектурном решении. Бутиковый комплекс включает 82 резиденции с кухонной техникой, премиальными магазинами на первом этаже и эксклюзивными удобствами на втором уровне. Ключевые особенности — Интерьеры выполнены в стиле soft-минимализм в теплой монохромной палитрой песочно-бежевых, кремовых и карамельных оттенков, дополненной терракотовыми акцентами. Открытые планировки объединяют гостиную, столовую и кухню с бесшовными фасадами до потолка, наполняя пространство естественным светом через панорамные окна. — Резидентам доступны бассейн, джакузи, полностью оборудованный тренажерный зал, зона для барбекю, детская игровая площадка, места для семейного отдыха, фуд-корт и лаунж. — Двухуровневая подземная парковка обеспечивает безопасность, а утонченное лобби для гостей с изысканными материалами встречает жителей атмосферой спокойной роскоши. Преимущества расположения Клубный дом расположен в Al Furjan между Sheikh Zayed Road и Mohammed Bin Zayed Road, что создает отличную транспортную доступность. В радиусе 10 минут находятся станция метро, Arcadia School, Ibn Battuta Mall и Aster Clinic. Дорога до Motor City, Palm Jumeirah, Burj Al Arab, Mall of the Emirates, Downtown Dubai, Dubai Opera, Dubai Marina, Burj Khalifa и DIFC займет 10-20 минут. Добраться до Al Maktoum International Airport также можно за 20 минут.

Локация

На карте
56/5, Al Furjan Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт130 м
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Метро1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

MAG Property Development

MAG Property Development

Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов.
Подробнее
