Описание

Премиальный жилой комплекс в Dubai Sports City. В клубном доме MAG 777 гармонично сочетаются современная архитектура и продуманная функциональность. Его изысканный дизайн и роскошные интерьеры создают уникальную атмосферу комфорта и благополучия. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных пастельных тонах. Благодаря панорамным окнам и балконам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, infinity-бассейн, spa-зона, сауна, терраса для барбекю. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупное шоссе Hessa Street, по которому за 10 минут можно добраться до Jumeirah Golf Estates, за 15 минут – до Global Village, за 16 минут – до Emirates Mall и Dubai Marina. Дорога до Palm Jumeirah займет 20 минут, до Burj Khalifa – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.