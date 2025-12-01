Каталог
MAG 777

Champions Tower 4, Hub Golf View Apartments, Al Hebiah Fourth, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
MAG Property Development
Площадь
от 42 м² до 128 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 214 568 $от 3 567 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
10%
При передаче ключей
70%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков2.8 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
42 – 69
214 568 – 322 124
4 668 – 5 061
1 спальня
68 – 89
319 945 – 444 928
3 567 – 6 505
2 спальни
128
511 096 – 569 639
3 975 – 4 431
Брошюра проекта

Описание

Премиальный жилой комплекс в Dubai Sports City. В клубном доме MAG 777 гармонично сочетаются современная архитектура и продуманная функциональность. Его изысканный дизайн и роскошные интерьеры создают уникальную атмосферу комфорта и благополучия. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в нейтральных пастельных тонах. Благодаря панорамным окнам и балконам дом всегда будет наполнен естественным освещением. - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, infinity-бассейн, spa-зона, сауна, терраса для барбекю. Преимущества расположения Проект имеет выезд на крупное шоссе Hessa Street, по которому за 10 минут можно добраться до Jumeirah Golf Estates, за 15 минут – до Global Village, за 16 минут – до Emirates Mall и Dubai Marina. Дорога до Palm Jumeirah займет 20 минут, до Burj Khalifa – 25 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
Район Дубай Спортс Сити

Дубай
Dubai Sports City (DSC) – это динамичный и современный район, посвященный активному и здоровому образу жизни. Здесь расположены спортивные сооружения мирового класса, спортивные площадки, а также зеленые парки с велосипедными и беговыми дорожками. Район отличает развитая социальная инфраструктура, поэтому сообщество идеально подойдет для молодежи и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт84 м
Школа400 м
Магазин450 м
Медицинский центр650 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Сауна
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха

Застройщик

MAG Property Development

MAG Property Development

Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов.
Подробнее
