MBL Signature by MAG

Описание

Элитная жилая башня в Jumeirah Lake Towers. Современный дизайн и плавные линии жилого комплекса MBL Signature гармонично дополняют панораму Дубая. Каждая деталь роскошных интерьеров создана для вашей изысканной и комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами с яркими цветовыми акцентами, панорамными окнами и приватными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, infinity-бассейн, детская игровая площадка, зона барбекю, фуд-корт. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Sheikh Zayed Road. Дорога до Dubai Marina и JBR займет 6 минут, до Palm Jumeirah 11 минут. Jebel Ali Racecourses находится в 12 минутах, Burj Al Arab – в 15 минутах. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 28 минут.