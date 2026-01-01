Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовMBL Signature by MAG

MBL Signature by MAG

Al Saqran Tower, JLT Cluster R, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 2
1 / 2
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
MAG Property Development
Площадь
от 50 м² до 157 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 398 561 $от 6 413 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
20%
При передаче ключей
60%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2026
Виды отделкиС отделкой
Высота потолков3.4 м
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
50 – 60
398 561 – 495 880
7 923 – 8 163
1 спальня
86
685 639 – 757 060
7 953 – 8 715
2 спальни
147 – 157
946 947 – 1 221 048
6 413 – 7 755
Брошюра проекта

Описание

Элитная жилая башня в Jumeirah Lake Towers. Современный дизайн и плавные линии жилого комплекса MBL Signature гармонично дополняют панораму Дубая. Каждая деталь роскошных интерьеров создана для вашей изысканной и комфортной жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой качественными материалами с яркими цветовыми акцентами, панорамными окнами и приватными балконами. - Резидентам доступны: тренажерный зал, infinity-бассейн, детская игровая площадка, зона барбекю, фуд-корт. Преимущества расположения Проект имеет выезд на Sheikh Zayed Road. Дорога до Dubai Marina и JBR займет 6 минут, до Palm Jumeirah 11 минут. Jebel Ali Racecourses находится в 12 минутах, Burj Al Arab – в 15 минутах. Путь до аэропорта Dubai International Airport составит 28 минут.

Локация

На карте
Al Saqran Tower, JLT Cluster R, Jumeirah Lakes Towers, Al Thanyah 5, Al Thanyah, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Лейк Тауэрс

Дубай
Jumeirah Lake Towers (JLT) — деловой район, расположенный в самом сердце Дубая вдоль прибрежной зоны Персидского залива. Имеет развитую инфраструктуру и удобную транспортную сеть. Район прекрасно подходит для бизнесменов, профессионалов, людей с активным образом жизни, молодых пар и семей с детьми.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт300 м
Море2 км
Школа600 м
Магазин600 м
Медицинский центр500 м
Метро400 м
Аэропорт34 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха

Застройщик

MAG Property Development

MAG Property Development

Многонациональная группа, объединяющая различные компании и отрасли, в портфель которой входят недвижимость, подрядные и инжиниринговые работы, промышленная и коммерческая торговля, грузовые перевозки и гостиничный бизнес. Компания MAG Property Development занимает лидирующее место на рынке недвижимости, фокусируется на разработке и реализации исключительных проектов.
Подробнее
Каталог