Описание

Жилой комплекс The Canopies Sanctuary от Aldar расположен в районе Yas Point на северном берегу острова Yas Island в Абу-Даби. Проект включает три корпуса и 388 квартир, от студий до квартир с тремя спальнями. В озелененных зонах между корпусами предусмотрены места для отдыха под навесами. Ключевые особенности – В планировках предусмотрены балконы. Есть квартиры с двумя спальнями и комнатой для персонала, а также квартиры с тремя спальнями, комнатой для персонала и отдельным кабинетом. – В отделке используются керамогранит, ламинированные фасады шкафов, кухонные столешницы из искусственного камня и стеклянные душевые перегородки. – В саду на подиуме предусмотрены основной и детский бассейны, детская водная игровая зона, кабаны и лаунж под навесами. Рядом запланированы места для барбекю и обедов на открытом воздухе. – Для жителей запланированы тренажерный зал, открытая зона для тренировок, крытые и открытые детские площадки и лаунж для коворкинга. Преимущества расположения От комплекса можно будет пешком дойти до будущей набережной, марины и общественных парков Yas Point. Поездка на автомобиле до Yas Mall занимает около 3 минут, до международного аэропорта Заид (AUH) – около 10 минут, до острова Саадият – примерно 15 минут.