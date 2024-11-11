Каталог
Binghatti Twilight

11, 14th Street, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 82 м² до 119 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 489 857 $от 5 124 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность37
ВодоснабжениеЕсть
Высота здания102.8 м
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
82 – 119
489 857 – 612 389
5 124 – 5 909
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Гармония света и тени на берегу Хор-Дубай. Binghatti Twilight — воплощение современного дизайна с кристаллическими фасадами, которые отражают небо и изменяются вместе с временем суток. Ключевые особенности — Просторные апартаменты с потолками высотой 3,2 метра, встроенной техникой и панорамными окнами. Интерьеры выполнены в нейтральной палитре. Во всех лотах установлена система "Умный дом" с ИИ-помощником. — Развитая инфраструктура включает тренажерный зал, infinity-бассейн на крыше с видом на город, зоны отдыха в ландшафтных садах, а также коммерческие площади с офисами и магазинами на нижних уровнях. — Премиум-сервис обеспечивает круглосуточную безопасность, видеонаблюдение, консьерж-услуги и персонализированные решения от Binghatti Bespoke для каждой резиденции. Преимущества расположения Проект находится в комьюнити Al Jaddaf, на пересечении исторического наследия и инноваций. Выгодная локация обеспечивает быстрый доступ к центральным районам и достопримечательностям Дубая. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 5 минут, до Dubai Opera и Museum of the Future — 6 минут, до Dubai Design District — 8 минут. Dubai International Airport расположен в 8 минутах пути.

Локация

На карте
11, 14th Street, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Море400 м
Школа900 м
Метро1 км
Аэропорт5 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины
  • Набережная

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

