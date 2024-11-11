Описание

Гармония света и тени на берегу Хор-Дубай. Binghatti Twilight — воплощение современного дизайна с кристаллическими фасадами, которые отражают небо и изменяются вместе с временем суток. Ключевые особенности — Просторные апартаменты с потолками высотой 3,2 метра, встроенной техникой и панорамными окнами. Интерьеры выполнены в нейтральной палитре. Во всех лотах установлена система "Умный дом" с ИИ-помощником. — Развитая инфраструктура включает тренажерный зал, infinity-бассейн на крыше с видом на город, зоны отдыха в ландшафтных садах, а также коммерческие площади с офисами и магазинами на нижних уровнях. — Премиум-сервис обеспечивает круглосуточную безопасность, видеонаблюдение, консьерж-услуги и персонализированные решения от Binghatti Bespoke для каждой резиденции. Преимущества расположения Проект находится в комьюнити Al Jaddaf, на пересечении исторического наследия и инноваций. Выгодная локация обеспечивает быстрый доступ к центральным районам и достопримечательностям Дубая. Дорога до Burj Khalifa и Dubai Mall займет 5 минут, до Dubai Opera и Museum of the Future — 6 минут, до Dubai Design District — 8 минут. Dubai International Airport расположен в 8 минутах пути.