Binghatti Moonlight

Binghatti Moonlight

11, 14th Street, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 95 м² до 95 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 553 573 $от 5 815 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность31
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
95
553 573
5 815
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Изысканная жилая башня в районе Al Jaddaf. Элегантная архитектура, стеклянные фасады и открытая структура верхнего уровня жилого комплекса Binghatti Moonlight формируют знаковый силуэт, выделяющий здание на фоне городского пейзажа. Это уникальное сочетание света, формы и утонченного дизайна. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой экологичными материалами в пастельных тонах, встроенной техникой, системой «Умный дом», панорамными окнами, балконами. - Для безопасности жителей территория комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением с применением ИИ-технологий. - Резидентам доступны: тренажерный зал, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зоны, площадка для выгула домашних питомцев, офисные помещения и др. Преимущества расположения Проект расположен в локации с отличной транспортной доступностью. Всего за 2 минуты можно выехать на шоссе Al Khail Road. Поездка до популярных локаций Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera займет 5 минут. За 8-10 минут можно добраться до района Dubai Design District, ипподрома Meydan Racecourse, заповедника Ras Al Khor, Museum of the Future и Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 10 минут.

Локация

На карте
11, 14th Street, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт100 м
Школа1 км
Магазин300 м
Медицинский центр2 км
Метро900 м
Аэропорт5 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Магазины

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости

