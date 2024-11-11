Описание

Изысканная жилая башня в районе Al Jaddaf. Элегантная архитектура, стеклянные фасады и открытая структура верхнего уровня жилого комплекса Binghatti Moonlight формируют знаковый силуэт, выделяющий здание на фоне городского пейзажа. Это уникальное сочетание света, формы и утонченного дизайна. Ключевые особенности - Апартаменты с чистовой отделкой экологичными материалами в пастельных тонах, встроенной техникой, системой «Умный дом», панорамными окнами, балконами. - Для безопасности жителей территория комплекса находится под круглосуточным видеонаблюдением с применением ИИ-технологий. - Резидентам доступны: тренажерный зал, infinity-бассейн на крыше, лаунж-зоны, площадка для выгула домашних питомцев, офисные помещения и др. Преимущества расположения Проект расположен в локации с отличной транспортной доступностью. Всего за 2 минуты можно выехать на шоссе Al Khail Road. Поездка до популярных локаций Dubai Mall, Burj Khalifa, Dubai Opera займет 5 минут. За 8-10 минут можно добраться до района Dubai Design District, ипподрома Meydan Racecourse, заповедника Ras Al Khor, Museum of the Future и Dubai Frame. Дорога до Dubai International Airport займет 10 минут.