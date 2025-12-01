Ivory by Binghatti

Описание

Элегантный жилой комплекс в Al Jaddaf. Архитектурные элементы резиденции Binghatti Ivory напоминают о путешествиях и открытиях, а современный фасад, выполненный из долговечных материалов, является символом стильной жизни. В стенах апарт-комплекса воплощается атмосфера изящества и вечного стремления к совершенству. Ключевые особенности - Дизайнерская отделка апартаментов выполнена в светлых натуральных тонах. Встроенная техника, панорамные окна и балконы во всех жилых пространствах. - Для безопасности жителей каждый лот оборудован системой «Умный дом». - Резидентам доступны: тренажерный зал, поле для мини-гольфа, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона. Инфраструктура района Al Jaddaf - один из самых масштабных районов Дубая. Прекрасно развитая транспортная сеть позволяет легко перемещаться между разными локациями города. На территории комьюнити есть торговые и развлекательные центры, рестораны и кафе, парки. Также созданы объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские клиники. Преимущества расположения Проект расположен вблизи автомагистрали Al Khalil Road, что позволяет всего за 5 минут добраться до таких популярных достопримечательностей как Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, за 6 минут – до Museum of the Future и Dubai Frame. Путь до Meydan Racecourse и Ras Al Khor Wildlife Sanctuary займет 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 10 минутах.