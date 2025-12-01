Каталог
Ivory by Binghatti

Al Waleed Garden 2, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 117 м² до 135 м²
Количество спален
2
Стартовая цена
от 607 556 $от 4 927 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2025
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность27
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
2 спальни
117 – 135
607 556 – 668 311
4 927 – 5 192
Брошюра проекта

Описание

Элегантный жилой комплекс в Al Jaddaf. Архитектурные элементы резиденции Binghatti Ivory напоминают о путешествиях и открытиях, а современный фасад, выполненный из долговечных материалов, является символом стильной жизни. В стенах апарт-комплекса воплощается атмосфера изящества и вечного стремления к совершенству. Ключевые особенности - Дизайнерская отделка апартаментов выполнена в светлых натуральных тонах. Встроенная техника, панорамные окна и балконы во всех жилых пространствах. - Для безопасности жителей каждый лот оборудован системой «Умный дом». - Резидентам доступны: тренажерный зал, поле для мини-гольфа, отдельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зона. Инфраструктура района Al Jaddaf - один из самых масштабных районов Дубая. Прекрасно развитая транспортная сеть позволяет легко перемещаться между разными локациями города. На территории комьюнити есть торговые и развлекательные центры, рестораны и кафе, парки. Также созданы объекты социальной инфраструктуры: школы, детские сады, медицинские клиники. Преимущества расположения Проект расположен вблизи автомагистрали Al Khalil Road, что позволяет всего за 5 минут добраться до таких популярных достопримечательностей как Burj Khalifa, Dubai Mall, Dubai Opera, за 6 минут – до Museum of the Future и Dubai Frame. Путь до Meydan Racecourse и Ras Al Khor Wildlife Sanctuary займет 10 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 10 минутах.

Локация

На карте
Al Waleed Garden 2, Al Jadaf, Ras Al Khor, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Школа3 км
Магазин170 м
Медицинский центр270 м
Аэропорт8 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Гольф-поле
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

