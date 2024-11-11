Описание

Оазис спокойствия среди городской суеты в Dubai Science Park. В жилом комплексе Binghatti Hillside сочетаются стиль, технологичность и архитектурная выразительность. Плавные линии, геометричные формы и мягкая элегантность создают пространство, наполненное жизненным балансом. Это место для тех, кто ценит эстетику и осознанный подход к повседневности. Ключевые особенности - Светлые интерьеры с отделкой из дерева, керамогранита с использованием латунных элементов и зеркальных акцентов, встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами и балконами. - Владельцы резиденций могут воспользоваться услугами компании Masaken Luxury, которая предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию недвижимости. - Резидентам доступны: тренажерный зал, баскетбольный корт, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистрали Sheikh Zayed Road, Al Khail Road и Umm Suqeim Road можно легко добраться до любой точки города. Дорога до парков Butterfly Garden и Miracle Garden займет от 4 до 6 минут, до торгового центра Dubai Hills Mall, района Palm Jumeirah и популярной локации Burj Al Arab – 15 минут. Поездка до парка развлечений IMG World of Adventure составит 16 минут, до Global Village – 18 минут. Al Maktoum International Airport находится в 30 минутах пути.