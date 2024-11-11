Каталог
Binghatti Hillside

Bella Rose, Al Barsha South 2, Al Barsha South, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 33 м² до 38 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 198 366 $от 5 572 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2026
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.3 м
Количество корпусов1
Этажность26
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
33 – 38
198 366 – 215 259
5 572 – 5 943
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Оазис спокойствия среди городской суеты в Dubai Science Park. В жилом комплексе Binghatti Hillside сочетаются стиль, технологичность и архитектурная выразительность. Плавные линии, геометричные формы и мягкая элегантность создают пространство, наполненное жизненным балансом. Это место для тех, кто ценит эстетику и осознанный подход к повседневности. Ключевые особенности - Светлые интерьеры с отделкой из дерева, керамогранита с использованием латунных элементов и зеркальных акцентов, встроенной техникой, системами хранения, панорамными окнами и балконами. - Владельцы резиденций могут воспользоваться услугами компании Masaken Luxury, которая предоставляет полный спектр услуг по обслуживанию недвижимости. - Резидентам доступны: тренажерный зал, баскетбольный корт, детская игровая площадка, раздельные бассейны для взрослых и детей, лаунж-зоны и др. Преимущества расположения Благодаря выезду на автомагистрали Sheikh Zayed Road, Al Khail Road и Umm Suqeim Road можно легко добраться до любой точки города. Дорога до парков Butterfly Garden и Miracle Garden займет от 4 до 6 минут, до торгового центра Dubai Hills Mall, района Palm Jumeirah и популярной локации Burj Al Arab – 15 минут. Поездка до парка развлечений IMG World of Adventure составит 16 минут, до Global Village – 18 минут. Al Maktoum International Airport находится в 30 минутах пути.

Локация

На карте
Район Аль Барша

Дубай
Al Barsha — жилой район в западной части Дубая. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Школа350 м
Магазин100 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

