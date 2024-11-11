Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКаталог проектовBinghatti Hillviews

Binghatti Hillviews

2B, Umm Suqeim Street, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 4
1 / 4
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Binghatti Holding
Площадь
от 38 м² до 44 м²
Количество спален
1
Стартовая цена
от 224 370 $от 5 677 $/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
50%
При передаче ключей
30%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план оплаты в индивидуальном порядке.
  1. Новый уникальный тариф для агентов

    Новый уникальный тариф для агентов

    Тариф “Оффлайн” для агентов, работающих на территории ОАЭ
    Подробнее
Item 1 of 1

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2027
Виды отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность43
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадия строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площадь м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
38 – 44
224 370 – 253 233
5 677 – 5 889
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантная жилая башня в Dubai Science Park. Архитектура апарт-комплекса Binghatti Hill Views – это органичное сочетание природных материалов и блестящего хрома. Интеллектуальные технологии, незаметно интегрированные в интерьеры, создают жилые пространства, в которых реализуются амбиции и раскрывается будущее. Ключевые особенности - Апартаменты с дизайнерской отделкой в светлых бежевых тонах, панорамными окнами, просторными балконами, встроенной техникой и системами хранения. - Для удобства и безопасности резидентов все лоты оборудованы системой «Умный дом». - На территории комплекса расположены: тренажерный зал, пространство для занятий йогой, детская игровая площадка, настольный теннис, бильярд, отдельные бассейны для взрослых и детей, джакузи и др. Преимущества расположения Благодаря расположению вблизи шоссе Umm Suqeim Street, дорога до Dubai Hills Mall составит 3 минуты, до Mall of the Emirates – 10 минут, до Dubai Hills Golf Club – 12 минут. Путь до IMG World of adventure займет 15 минут, до Burj Khalifa – 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 25 минутах.

Локация

На карте
2B, Umm Suqeim Street, Dubai, United Arab Emirates

Район Аль Барша

Дубай
Al Barsha — жилой район в западной части Дубая. Имеет развитую инфраструктуру и транспортную сеть. В сообществе будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам.
Подробнее

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр1 км
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Бильярдная
  • Настольный теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха

Застройщик

Binghatti Holding

Binghatti Holding

Одна из крупнейших компаний в ОАЭ. Девелопер занимается не только жилой недвижимостью, но также гостиничным бизнесом, дизайном интерьера и т.д. Застройщик отличается быстрыми темпами строительства и оригинальной архитектурой зданий.
Подробнее

Новости

  1. Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование
    Топ учебных заведений Дубая: сады, школы и высшее образование 24.03.2025
  2. Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае
    Какие факторы влияют на выбор недвижимости для жизни в Дубае11.11.2024
Item 1 of 2
Каталог