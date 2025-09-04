с 04.09.2025 10:00 до 04.09.2025 11:00
Онлайн
Недвижимость в Sea Breeze: От покупки до продажи
Спикер: Сеймур Гусейнзаде, Ведущий сейлз-менеджер партнера Housebook в Азербайджане
Что вас ждет на вебинаре?
- Логистика: как приехать в Баку.
- Критерии выбора: на что обратить внимание, чтобы выбрать ликвидный и прибыльный объект.
- Инвестиционные стратегии в Sea Breeze.
Не упустите шанс задать вопросы напрямую эксперту и получить практические рекомендации, которые вы сможете с уверенностью использовать в работе со своим клиентом.