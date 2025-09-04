Каталог
с 04.09.2025 10:00 до 04.09.2025 11:00
Онлайн

Недвижимость в Sea Breeze: От покупки до продажи

Спикер: Сеймур Гусейнзаде, Ведущий сейлз-менеджер партнера Housebook в Азербайджане  


Что вас ждет на вебинаре?


- Логистика: как приехать в Баку.

- Критерии выбора: на что обратить внимание, чтобы выбрать ликвидный и прибыльный объект.

- Инвестиционные стратегии в Sea Breeze.


Не упустите шанс задать вопросы напрямую эксперту и получить практические рекомендации, которые вы сможете с уверенностью использовать в работе со своим клиентом.

    Nardaran Invest MMC

    Инновационная девелоперская компания, известная своим амбициозным проектом Sea Breeze — элитным прибрежным курортным комплексом в поселке Нардаран

    Баку

    Sea Breeze

    Курортный город на побережье Каспийского моря в 30 минутах от центра Баку

