Недвижимость в Sea Breeze: От покупки до продажи

Спикер: Сеймур Гусейнзаде, Ведущий сейлз-менеджер партнера Housebook в Азербайджане





Что вас ждет на вебинаре?





- Логистика: как приехать в Баку.

- Критерии выбора: на что обратить внимание, чтобы выбрать ликвидный и прибыльный объект.

- Инвестиционные стратегии в Sea Breeze.





Не упустите шанс задать вопросы напрямую эксперту и получить практические рекомендации, которые вы сможете с уверенностью использовать в работе со своим клиентом.