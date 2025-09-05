с 05.09.2025 13:00 до 05.09.2025 14:00
Онлайн
Почему стоит обратить больше внимания на рынок Саудовской Аравии?
Спикер: Разумовский Никита Александрович, партнёр Housebook в Саудовской Аравии
Что вас ждет на вебинаре:
Глобальные изменения в рынке Саудовской Аравии с 2018 года — как эти изменения повлияли на инвестиционный климат.
Планы государства до 2034 года — стратегии, которые будут способствовать росту интереса и повышению цен на недвижимость в течение следующего десятилетия.
Новое законодательство — в чем его плюсы для иностранных инвесторов и как оно открывает новые горизонты для бизнеса.
Перспективные проекты — обзор актуальных и многообещающих объектов, которые могут стать отличной возможностью для инвестиций.
Финансовые перспективы — реальные цифры о том, сколько можно заработать на рынке Саудовской Аравии сейчас и в будущем.
Не упустите шанс получить ценную информацию от эксперта и задать свои вопросы!