Каталог
RU
$
ОАЭ
+971 (4) 412-5007
ГлавнаяКалендарь событийПочему стоит обратить больше внимания на рынок Саудовской Аравии?
с 05.09.2025 13:00 до 05.09.2025 14:00
Онлайн

Почему стоит обратить больше внимания на рынок Саудовской Аравии?

Почему стоит обратить больше внимания на рынок Саудовской Аравии?
Спикер: Разумовский Никита Александрович, партнёр Housebook в Саудовской Аравии 


Что вас ждет на вебинаре:

Глобальные изменения в рынке Саудовской Аравии с 2018 года — как эти изменения повлияли на инвестиционный климат.  

Планы государства до 2034 года — стратегии, которые будут способствовать росту интереса и повышению цен на недвижимость в течение следующего десятилетия.  

Новое законодательство — в чем его плюсы для иностранных инвесторов и как оно открывает новые горизонты для бизнеса.  

Перспективные проекты — обзор актуальных и многообещающих объектов, которые могут стать отличной возможностью для инвестиций.  

Финансовые перспективы — реальные цифры о том, сколько можно заработать на рынке Саудовской Аравии сейчас и в будущем.


Не упустите шанс получить ценную информацию от эксперта и задать свои вопросы!

Записаться на событие

Похожие материалы

Еще
  1. Недвижимость в Sea Breeze: От покупки до продажи
    04.09.2025 10:00Онлайн

    Недвижимость в Sea Breeze: От покупки до продажи

    Приглашаем вас на вебинар, который откроет перед вами двери в мир недвижимости в одном из самых живописных уголков Азербайджана — Sea Breeze.

Item 1 of 1
КаталогКарта