Почему стоит обратить больше внимания на рынок Саудовской Аравии?

Спикер: Разумовский Никита Александрович, партнёр Housebook в Саудовской Аравии





Что вас ждет на вебинаре:

Глобальные изменения в рынке Саудовской Аравии с 2018 года — как эти изменения повлияли на инвестиционный климат.

Планы государства до 2034 года — стратегии, которые будут способствовать росту интереса и повышению цен на недвижимость в течение следующего десятилетия.

Новое законодательство — в чем его плюсы для иностранных инвесторов и как оно открывает новые горизонты для бизнеса.

Перспективные проекты — обзор актуальных и многообещающих объектов, которые могут стать отличной возможностью для инвестиций.

Финансовые перспективы — реальные цифры о том, сколько можно заработать на рынке Саудовской Аравии сейчас и в будущем.





Не упустите шанс получить ценную информацию от эксперта и задать свои вопросы!