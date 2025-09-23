Каталог
23.09.2025 12:00 до 23.09.2025 13:00
Онлайн-практикум «Как брокеру выйти на международный рынок»

Что будет на эфире?

  • Как быстро расширить горизонты и выйти на международный рынок недвижимости.
  • Цифровой брокер — тренд, который останется с нами надолго.
  • Инструменты для выхода на международный рынок.


Спикеры: Диана Гарифуллина, Ксения Долгая


