Онлайн-практикум «Как брокеру выйти на международный рынок»

Что будет на эфире?
Спикеры: Диана Гарифуллина, Ксения Долгая
На вебинаре мы подробно разберем отличительные особенности Чили как инвестиционного направления.
Присоединяйтесь к нам, чтобы узнать о будущем устойчивого жилья и возможностях инвестирования в экологически чистые проекты!
На вебинаре мы подробно обсудим два самых перспективных проекта, которые идеально подходят для инвестиций.
Саудовская Аравия — это не просто страна с богатой историей и культурой, но и один из самых перспективных рынков для инвестиций в недвижимость.
Приглашаем вас на вебинар, который откроет перед вами двери в мир недвижимости в одном из самых живописных уголков Азербайджана — Sea Breeze.