с 12.09.2025 10:00 до 12.09.2025 11:00
Онлайн
Инвестиционный успех: ТОП-2 проекта для выгодной сделки в Азербайджане!
Спикер: Сеймур Гусейнзаде, ведущий сейлз-менеджер партнера Housebook в Азербайджане.
На вебинаре мы подробно обсудим:
Масштабный город-курорт Sea Breeze
• Топовая локация с уникальными условиями для жизни и отдыха;
• Высокие показатели продаж, подтверждающие востребованность.
Инвестиционные программы проектов Park Residence 4 и Sky Park
• Уникальные предложения для клиентов с различными запросами;
• Возможности для выгодных вложений и стабильного дохода.
