Инвестиционный успех: ТОП-2 проекта для выгодной сделки в Азербайджане!
с 12.09.2025 10:00 до 12.09.2025 11:00
Онлайн

Инвестиционный успех: ТОП-2 проекта для выгодной сделки в Азербайджане!

Спикер: Сеймур Гусейнзаде, ведущий сейлз-менеджер партнера Housebook в Азербайджане.  


На вебинаре мы подробно обсудим:


Масштабный город-курорт Sea Breeze

• Топовая локация с уникальными условиями для жизни и отдыха;

• Высокие показатели продаж, подтверждающие востребованность.


Инвестиционные программы проектов Park Residence 4 и Sky Park  

• Уникальные предложения для клиентов с различными запросами;

• Возможности для выгодных вложений и стабильного дохода.

  1. Nardaran Invest MMC

    Инновационная девелоперская компания, известная своим амбициозным проектом Sea Breeze — элитным прибрежным курортным комплексом в поселке Нардаран

  1. Park Residence 4
    Park Residence 4
    Azerbaijan, City of republican subordination Baku, Kurdakhany settlement, Mammedragim Guseynov Street, 5th Turn, 28
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2028
    Застройщик
    Площадьот 37 м² до 100 м²
    Первый взнос30%
    от 18 584 $от 465 $/м²
  1. Sea Breeze
    Баку

    Sea Breeze

    Курортный город на побережье Каспийского моря в 30 минутах от центра Баку

