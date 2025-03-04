Обновленный план оплаты и скидка 4%

Тип объектаЖилой
Срок сдачи2 кв. 2026
ЗастройщикRKM Durar Properties
Площадьот 89 м² до 187 м²
Первый взнос20%
На все время праздника Рамадан девелопер Octa Properties предоставляет выгодный план оплаты 30/70 и дарит скидку на DLD — 4%. Акция распространяется на проекты: ONDA by KASCO, ASAK 11, Moonstone.
Не упустите выгодные возможности с Housebook. Более подробную информацию вы можете получить у наших менеджеров в WhatsApp по этой ссылке 👈🏻
Один из ведущих застройщиков ОАЭ, компания, владеющая более чем 1200 жилыми и коммерческими объектами, доступными как для покупки, так и для аренды, заслужила признание за свои инновационные и стратегические решения в области недвижимости. Учитывая потребности разнообразного мультикультурного общества, застройщик гарантирует, что каждый проект будет адаптирован к уникальным потребностям своих клиентов.