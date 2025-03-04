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ГлавнаяАкцииОбновленный план оплаты и скидка 4%
04.03.2025
Срок действия c 28.02.2025 по 30.03.2025

Обновленный план оплаты и скидка 4%

Обновленный план оплаты и скидка 4%

На все время праздника Рамадан девелопер Octa Properties предоставляет выгодный план оплаты 30/70 и дарит скидку на DLD — 4%. Акция распространяется на проекты: ONDA by KASCO, ASAK 11, Moonstone.

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  1. RKM Durar Properties

    RKM Durar Properties

    Один из ведущих застройщиков ОАЭ, компания, владеющая более чем 1200 жилыми и коммерческими объектами, доступными как для покупки, так и для аренды, заслужила признание за свои инновационные и стратегические решения в области недвижимости. Учитывая потребности разнообразного мультикультурного общества, застройщик гарантирует, что каждый проект будет адаптирован к уникальным потребностям своих клиентов.

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Проекты «Kasco Developments»Проекты «Asak Real Estate Development LLC»
  1. Moonstone by Missoni
    Moonstone by Missoni
    Hampton by Hilton Marjan Island, Al Marjan Island, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
    Тип объектаЖилой
    Срок сдачи2 кв. 2026
    ЗастройщикRKM Durar Properties
    Площадьот 89 м² до 187 м²
    Первый взнос20%
    от 2 434 777 AEDот 27 086 AED/м²
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