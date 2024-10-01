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Wynwood by Imtiaz

Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 3
1 / 3
Здание
Здание
Здание
Застройщик
Imtiaz Developments
Площадь
от 67 м² до 329 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 980 000 AEDот 22 062 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При сдаче объекта
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность17
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
67
1 980 000
29 437
2 спальни
117
2 600 000
22 062
3 спальни
156
4 500 000
28 668

Описание

Оазис спокойствия на берегу Персидского залива. Wynwood — премиальный жилой комплекс, где современный дизайн встречается с природной гармонией. Каждая резиденция создана для ценителей утонченности и сервиса мирового класса. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с панорамным остеклением, высокими потолками и системой «Умный дом» с голосовым управлением Alexa. Кухни оборудованы техникой Miele, ванные — сантехникой Gessi, Geberit и Villeroy & Boch. — В интерьере использованы светлое дерево, текстильные фактуры в теплом льняном оттенке и акценты карамельного и сливочного бежа. Натуральные материалы создают атмосферу свежести, уюта и визуальной легкости. — Развитая инфраструктура включает infinity-бассейн на крыше, пространство для йоги на открытом воздухе, тренажерный зал, джакузи, зону для барбекю, детскую игровую площадку и клубный дом. — Жителям доступны ландшафтные дворы с зеленым подиумом, прогулочные дорожки, обеденные террасы и многоуровневые пространства для отдыха и встреч. Преимущества расположения Проект находится на Dubai Islands с выходом к марине и пляжу. Дорога до Dubai Islands Marina и Beach Club займет 5 минут, до Waterfront Deira — 10 минут. Путь до Downtown Dubai и Burj Khalifa продлится 20 минут, до Dubai Mall и The Dubai Fountain — 20 минут, до DIFC и его художественных галерей — 25 минут. Международный аэропорт Dubai International Airport расположен в 15 минутах на транспорте.

Локация

На карте
Nakhlat Deira, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубай Айлендс

Дубай
Dubai Islands — это архипелаг из пяти рукотворных островов в Персидском заливе. Комьюнити известно своими белоснежными пляжами. Образ жизни здесь подойдет предпринимателям, туристам и молодежи.
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Транспортная доступность

Море500 м
Магазин1 км
Аэропорт13 км

Преимущества проекта

Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Набережная

Застройщик

Imtiaz Developments

Imtiaz Developments

Компания была основана в ОАЭ в октябре 2014 года и успешно развивается и растет до сих пор. В основе философии лежит неуклонное стремление к созданию долгосрочной ценности. Девелопер ставит перед собой задачу совершить революцию в сфере недвижимости, установив новые стандарты дизайна, функциональности и экологичности.
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Новости о проекте

  1. Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае
    Запрос для брокера: студия или апартаменты с одной спальней в Дубае18.11.2024
  2. Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов
    Развитие туризма в ОАЭ: почему это важно для инвесторов02.10.2024
  3. Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов
    Как переехать жить в ОАЭ из России: 5 главных советов01.10.2024
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