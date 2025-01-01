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ГлавнаяЖилые комплексыVivanti by Meteora

Vivanti by Meteora

1/2, 30th Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
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1 / 8
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Meteora Real Estate Development LLC
Площадь
от 34 м² до 140 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 667 000 AEDот 14 325 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
30%
При передаче
10%
После передачи
40%
Период рассрочки
40 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию3 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность26
Высота потолков2.5 м
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
34 – 36
667 000 – 686 000
19 008 – 19 446
1 спальня
60 – 65
1 092 000 – 1 118 000
17 022 – 17 940
2 спальни
84 – 95
1 367 000 – 1 500 000
15 778 – 16 176
3 спальни
140
2 008 000 – 2 129 000
14 325 – 15 188
Брошюра проекта

Описание

Элегантный стиль и современные технологии в гармонии с ландшафтом Jumeirah Village Circle. Vivanti by Meteora — это пространство, где минимализм дизайна сочетается с продуманной инфраструктурой и панорамными видами. Проект идеально подходит для тех, кто ценит комфортную городскую жизнь с доступом к первоклассным удобствам. Ключевые особенности — Интерьеры оформлены в изысканных серебристых и белых тонах с использованием премиального мрамора и натуральных материалов. Просторные апартаменты с панорамными окнами и балконами создают атмосферу легкости и уединения. — Комплекс предлагает разнообразные удобства: взрослый и детский бассейны, тренажерный зал с премиальным оборудованием, открытый кинотеатр, мини-гольф, теннисный корт и уютные лаунж-зоны. — Умные технологии интегрированы во все аспекты жилых резиденций, включая системы очистки воздуха, управление освещением и климатом. Полностью оборудованные кухни и встроенная техника добавляют функциональности. Преимущества расположения Vivanti by Meteora расположен в районе Jumeirah Village Circle, обеспечивая легкий доступ к ключевым магистралям Sheikh Mohammed Bin Zayed Road и Al Khail Road. До торгового центра Mall of the Emirates можно доехать за 12 минут, а поездка до пляжей JBR и Dubai Marina займет около 20 минут. Международный аэропорт Дубая находится в 30 минутах езды, а Al Maktoum International Airport — в 25 минутах.

Локация

На карте
1/2, 30th Street, District JVC 11, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Район Джумейра Вилладж Серкл

Дубай
JVC — тихое семейное комьюнити закрытого типа с зелеными парками и водными каналами. Район расположен в центре города вблизи главных достопримечательностей. Имеет хорошо развитую инфраструктуру и транспортную сеть. Здесь будет комфортно семьям с детьми и всем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт200 м
Средняя школа1 км
Магазин1 км
Медицинский центр500 м
Аэропорт36 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Дополнительно
  • Магазины
  • Падел-теннис
  • Аптека
  • Ресторан / Кафе
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