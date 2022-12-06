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Viewz

United Arab Emirates, Dubai, Cluster L, L3
  1. Визуализация
Item 1 of 4
Визуализация
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 234 м² до 535 м²
Количество спаленот 3 до 5
Стартовая цена6 312 000 AED
от 6 312 000 AED
от 26 908 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Старт продаж3 кв. 2023
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 6 312 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Комната для игры в теннис
Территория
  • Зона отдыха
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Библиотека

Транспортная доступность

Магазин300 м
Медицинский центр550 м
Метро1 км

Описание

Жилой комплекс при участии культового производителя премиальных автомобилей Aston Martin в центре оживленного района Jumeirah Lake Towers (JLT). Вам открывается возможность оставаться на связи с городом и в то же время наслаждаться окружающей зеленью, а также потрясающими видами на остров Jumeirah Island, живописные озера, небоскребы Dubai Marina и гольф-поля.

Современные башни-близнецы, соединенные между собой воздушными коридорами, включают студии, апартаменты с 1-3 спальнями и sky-виллы. Жители комплекса смогут наслаждаться непревзойденным комфортом и роскошью, которые вам откроются благодаря эксклюзивному дизайну от Aston Martin. На территории комплекса широкий спектр удобств: бассейны, джакузи, зоны отдыха и барбекю, детские площадки, поле для футбола, велосипедная и беговая дорожки, теннисный корт, поле для гольфа, тренажерные залы, кинотеатр, настольный теннис, SPA-центр, площадка для йоги. Дорога до острова Palm Jumeirah, торговых центров Mall of the Emirates и Dubai Mall займет 10-20 минут. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс удачно расположен в непосредственной близости от автодороги Sheikh Zayed Road, что позволит быстро добраться до главных точек города. За 22 минуты можно доехать до аэропорта Dubai International Airport, за 30 минут – до Al Maktoum International Airport. Вблизи достопримечательностей В непосредственной близости расположены самое высокое колесо обозрения Ain Dubai, искусственный остров Palm Jumeirah с огромным аквапарком Aquaventure Waterpark, а также торгово-развлекательный променад The Walk в районе Jumeirah Beach Residence. В 20 минутах находятся известный отель Burj Al Arab, Museum of the Future и небоскреб Burj Khalifa. Качественная отделка Апартаменты выполнены в современном стиле по уникальному дизайн-проекту известной компании Aston Martin. Во всех лотах установлена итальянская мебель Formitalia. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
234 - 237
6 312 000 - 6 391 000
26 908 - 26 909
4 спальни
297 - 343
8 320 000 - 9 668 000
27 986 - 28 127
5 спален
535 - 535
15 025 000 - 15 066 000
28 072 - 28 148

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Cluster L, L3