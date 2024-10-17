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ГлавнаяЖилые комплексыVERDAN1A 2 by Object1

VERDAN1A 2 by Object1

Al Zarooni Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Object One Real Estate Development
Площадь
от 42 м² до 180 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 691 911 AEDот 14 618 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
50%
При передаче
40%
Период рассрочки
20 месяцев
Возможность Post Handover
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 6
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2027
Старт продаж1 кв. 2025
Высота потолков3 м
Количество корпусов1
Этажность14
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
42
691 911 – 766 276
16 125 – 17 858
1 спальня
69 – 92
1 045 081 – 1 463 998
14 945 – 15 834
2 спальни
110 – 128
1 622 403 – 1 960 725
14 618 – 15 263
3 спальни
180
2 716 761
15 048

Описание

В самом сердце Дубая, в идеальном балансе городской жизни и природного спокойствия, расположилось динамичное комьюнити VERDAN1A 2. Архитектурные решения, сочетающие отточенные линии и зеленые пространства, создают гармоничное единство с окружающей флорой внутри мегаполиса. Ключевые особенности — Минимализм в интерьере и натуральные материалы в отделке. Мебель, техника и фурнитура мировых брендов, таких как Bertazzoni, Gala, Legrand. — Открытые балконы в просторных апартаментах обеспечивают панорамный обзор и наполняют пространство естественным светом. — Внутренняя инфраструктура включает: лобби, тренажерный зал, обустроенный высококачественным оборудованием американского бренда Life Fitness, SPA-зону, террасы для барбекю, коворкинг, игровые пространства для детей, infinity-бассейн на крыше с захватывающими видами. Преимущества расположения Проект находится в стратегически удобной локации, всего в нескольких минутах от главных магистралей, таких как Al Ain Road и Emirates Road. Добраться до развлекательных комплексов IMG World и Global Village, а также заповедника Ras Al Khor можно за 10-15 минут. Время в пути до центральных достопримечательностей Дубая, включая Дубай Молл и Бурдж-Халифу, займет от 19 до 26 минут. Дорога в Dubai International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
Al Zarooni Building, Dubailand Residence Complex, Wadi Al Safa 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Средняя школа1 км
Магазин750 м
Аэропорт23 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Spa-центр
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
  • Коворкинг
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Терраса

Застройщик

Object One Real Estate Development

Object One Real Estate Development

Многопрофильная девелоперская компания, входящая в состав международной структуры TSZ Group, с успехом реализующая проекты в Испании и ОАЭ. Десятилетний опыт в девелопменте, строительстве, финансировании и эксплуатации позволяет команде создавать не просто здания, а новые городские достопримечательности, меняющие облик города и стиль жизни его жителей.
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Новости о проекте

  1. 5 изменений в повседневной жизни Дубая, о которых должны знать ваши клиенты
    5 изменений в повседневной жизни Дубая, о которых должны знать ваши клиенты28.01.2025
  2. Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»
    Запрос для брокера: «Где купить квартиру в Дубае, чтобы рядом не было стройки?»24.10.2024
  3. Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи
    Запрос брокеру: что важно знать при покупке недвижимости в Дубае для семьи17.10.2024
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