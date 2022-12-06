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The Quayside

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 7th Street, 5
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 2
Визуализация
ЗастройщикEllington Group
Площадьот 92 м² до 132 м²
Количество спаленот 1 до 2
Стартовая цена2 345 828 AED
от 2 345 828 AED
от 25 498 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%469 166 AED
При оформлении договора
4%93833 AED
До даты ввода в эксплуатацию
50%1 172 914 AED
При передаче
30%703 748 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию1 кв. 2026
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой, Встроенная кухня
Стоимостьот 2 345 828 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Количество лифтов: 4
Для детей
  • Средняя школа
Бассейн и SPA
  • Тренажерный зал
Территория
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Медицинский центр

Транспортная доступность

Общественный транспорт220 м
Средняя школа2 км
Магазин450 м
Медицинский центр600 м
Море5 км

Описание

Современный комплекс в перспективном районе Business Bay, в самом сердце космополитического образа жизни. Живите с прямым выходом на набережную Dubai Canal, а также наслаждайтесь исключительным дизайном и международными удобствами. На выбор представлены дизайнерские студии, апартаменты с 1-3 спальнями и пентхаус с 5 спальнями. Апартаменты с 2 спальнями с отдельной комнатой для персонала. Из окон открываются потрясающие виды на Burj Khalifa и Downtown Dubai.

В 5-10 минутах ходьбы расположены супермаркет Gala Supermarket, рестораны Moon Restaurant and Cafe и La Cruise Restaurant Business Bay, тренажерный зал Warehouse Gym, аптека Shefaa Al Madeena Pharmacy. Чуть дальше находятся детский сад Blue Bird Nursery - Al Quoz, школы Global Indian International School (GIIS) Dubai Campus и GEMS Our Own Indian School и Towheed International School, отели Citymax Hotel Business, The First Collection Business Bay и Grand Millennium Hotel Business Bay. В окружении находятся парки Safa Park, Dubai Water Canal Walk, Play Area Muhammad Bin Rashid City и Al Quoz Pond Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится в непосредственной близости от шоссе Al Khail Road, Sheikh Zayed Road и Emirates Road, что позволит добраться до любой точки города. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Близость к пляжу В 12 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 20 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
92 - 92
2 345 828 - 2 345 828
25 498 - 25 498
2 спальни
132 - 132
3 460 828 - 3 619 828
26 218 - 27 423

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Zaabeel, Business Bay, 7th Street, 5