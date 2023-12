The Quayside

В 5-10 минутах ходьбы расположены супермаркет Gala Supermarket, рестораны Moon Restaurant and Cafe и La Cruise Restaurant Business Bay, тренажерный зал Warehouse Gym, аптека Shefaa Al Madeena Pharmacy. Чуть дальше находятся детский сад Blue Bird Nursery - Al Quoz, школы Global Indian International School (GIIS) Dubai Campus и GEMS Our Own Indian School и Towheed International School, отели Citymax Hotel Business, The First Collection Business Bay и Grand Millennium Hotel Business Bay. В окружении находятся парки Safa Park, Dubai Water Canal Walk, Play Area Muhammad Bin Rashid City и Al Quoz Pond Park. Развитая транспортная сеть Жилой комплекс находится в непосредственной близости от шоссе Al Khail Road, Sheikh Zayed Road и Emirates Road, что позволит добраться до любой точки города. За 15 минут можно доехать до международного аэропорта Dubai International Airport. Близость к пляжу В 12 минутах от комплекса расположен пляж Jumeirah Beach – настоящий райский уголок, стилизованный под живописный оазис. Пляж привлекает внимание своими ухоженными лужайками, экзотическими растениями и садами. Вблизи достопримечательностей Знаменитые Burj Khalifa, Dubai Mall, поющие фонтаны и Dubai Opera расположены в 10 минутах от комплекса. За 20 минут можно доехать до районов Dubai Marina и Palm Jumeirah, а также рукотворного острова Bluewaters Island. Надежный застройщик Ellington Properties – крупный девелопер, который с 2014 года предлагает жилую недвижимость в самых востребованных локациях Дубая. В 2021 году компания получила престижную премию Luxury Lifestyle Award 2021 в номинации «Лучший девелопер роскошной недвижимости в Дубае».

Подробнее