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ГлавнаяЖилые комплексыThe Autograph S Series

The Autograph S Series

2B, Hallab Boulevard, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Green Properties Development
Площадь
от 43 м² до 192 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 754 850 AEDот 13 523 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%
При оформлении договора
15%
До завершения строительства
25%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
Item 1 of 5
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность42
Высота потолков3.4 м
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты, Дуплекс, Пентхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
43 – 48
754 850 – 836 850
17 251 – 17 530
1 спальня
117
1 590 850
13 523

Описание

Элитный жилой комплекс в Jumeirah Village Circle. Клубный дом The Autograph S Series предлагает идеальное сочетание стильной архитектуры, просторных жилых пространств и пышной зелени. Почувствуйте гармонию роскоши и комфорта. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с дизайнерской отделкой в светлых нейтральных тонах, панорамными окнами, балконами и встроенной техникой от немецких производителей. - Благодаря системе «Умный дом» установленной во всех лотах, сократится углеродный след от эксплуатации резиденции. Его объем сравним с 6241 большим деревом. - Резидентам доступны тренажерный зал, отдельный бассейн для детей и взрослых, детская игровая площадка, лаунж-зона. Инфраструктура района Jumeirah Village Circle — это спокойный и безопасный район с парками и дорожками для прогулок. Расположенные по кругу дома делают комьюнити похожим на уютный городок, подходящий для семей с детьми. За 3-5 минут можно добраться до школ Kids World Nursery JVC, Erudio Early Childhood Center, JSS International School и медицинских центров Aster Clinic JVC, Carewell Clinics, Right Health Karama Medical Centre. Преимущества расположения Проект имеет выезд на автомагистраль Al Khalil Road, по которой можно добраться до основных достопримечательностей города. Дорога до IMG Worlds of Adventure займет 15 минут, до Burj Khalifa, Dubai Mall и Dubai Marina – 20 минут, до Dubai Frame – 25 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 28 минутах пути.

Инфраструктура

На карте
2B, Hallab Boulevard, District JVC 15, Al Barsha South 4, Hadaeq Mohammed Bin Rashid, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт250 м
Средняя школа600 м
Магазин500 м
Медицинский центр600 м
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
Территория
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Терраса
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