В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Большие панорамные окна наполняют апартаменты солнечным светом и открываются захватывающие виды на окружающие пространства. Амбициозные лоты с частным бассейном открывают новую эру современных инноваций в сфере недвижимости, задавая высокую планку для жизни. На территории комплекса доступен широкий спектр удобств: лобби, открытый и детский бассейны, SPA-салон, сауна и джакузи, зона барбекю, салон красоты, бизнес-центр, бильярдная, площадки для бадминтона и настольного тенниса, студия пилатеса, зона для йоги и медитаций, велосипедная дорожка, баскетбольная и теннисная площадки, беговая дорожка, поле для крикета, стена для скалолазания, фитнес-центр, игровая зона, симулятор гольфа, лаунж на воде, кинотеатр на свежем воздухе, библиотека. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Grandiose и Carrefour, торговый центр City Centre Meaisem, школы Victory Heights Primary School, The Royal Grammar School Guildford и Dwight School, детский сад Kinder Castle Nursery, поле для гольфа The Els Club At Dubai Sport City. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен вблизи главной автотрассы Дубая — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций города. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

