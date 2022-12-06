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Sportz

Wimbledon Tower, West Gate Apartments, Dubai Sports City, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 9
Визуализация
ЗастройщикDanube Properties
Площадьот 43 м² до 112 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена818 000 AED
от 818 000 AED
от 14 782 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
4%32720 AED
До даты ввода в эксплуатацию
65%531 700 AED
После передачи
35%286 300 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию2 кв. 2027
Этажность39
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 818 000 AED
Стадии строительстваНа этапе проектирования

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детский бассейн
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Сауна
  • Джакузи
  • Тренажерный зал
  • Салон красоты
  • Мужская парикмахерская
Спорт
  • Комната для игры в теннис
  • Теннисный корт
  • Бильярдная комната
Территория
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр
  • Библиотека

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа3 км
Магазин1 км
Медицинский центр3 км

Описание

Башни-близнецы в районе смешанной застройки, где созданы все условия для поддержания здорового образа жизни. Возвращайтесь домой, в грамотно спланированное пространство, с большим выбором возможностей для жизни отдыха.

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Большие панорамные окна наполняют апартаменты солнечным светом и открываются захватывающие виды на окружающие пространства. Амбициозные лоты с частным бассейном открывают новую эру современных инноваций в сфере недвижимости, задавая высокую планку для жизни. На территории комплекса доступен широкий спектр удобств: лобби, открытый и детский бассейны, SPA-салон, сауна и джакузи, зона барбекю, салон красоты, бизнес-центр, бильярдная, площадки для бадминтона и настольного тенниса, студия пилатеса, зона для йоги и медитаций, велосипедная дорожка, баскетбольная и теннисная площадки, беговая дорожка, поле для крикета, стена для скалолазания, фитнес-центр, игровая зона, симулятор гольфа, лаунж на воде, кинотеатр на свежем воздухе, библиотека. В пределах 10 минут на автомобиле находятся супермаркеты Grandiose и Carrefour, торговый центр City Centre Meaisem, школы Victory Heights Primary School, The Royal Grammar School Guildford и Dwight School, детский сад Kinder Castle Nursery, поле для гольфа The Els Club At Dubai Sport City. Развитая транспортная сеть Комплекс удачно расположен вблизи главной автотрассы Дубая — Sheikh Mohammed Bin Zayed Road, что позволит быстро доехать до главных локаций города. До Dubai International Airport и Al Maktoum International Airport можно доехать за 25 минут. Надежный застройщик Danube Properties – одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность застройщик завоевал более 50 престижных наград благодаря высокому качеству недвижимости и индивидуальному подходу к каждому клиенту.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
43 - 43
818 000 - 829 000
18 650 - 18 901
1 спальня
59 - 74
927 000 - 1 166 000
15 633 - 15 712
2 спальни
77 - 101
1 182 000 - 1 697 000
15 189 - 16 784
3 спальни
112 - 112
1 659 000 - 1 790 000
14 782 - 15 903

Инфраструктура

Wimbledon Tower, West Gate Apartments, Dubai Sports City, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates