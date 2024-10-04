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Sparklz by Danube

2A, Ibn Battuta Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
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Здание
Здание
Застройщик
Danube Properties
Площадь
от 37 м² до 156 м²
Количество спален
от 1 до 3
Стартовая цена
от 900 000 AEDот 16 918 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
59%
При сдаче объекта
1%
После сдачи объекта
30%
Период рассрочки после сдачи объекта
30 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию2 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Высота потолков3.6 м
Количество корпусов1
Этажность15
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
37 – 45
900 000 – 1 005 000
22 294 – 23 709
1 спальня
76 – 82
1 300 000 – 1 404 000
16 918 – 17 087
2 спальни
99 – 106
1 815 000 – 1 915 000
18 025 – 18 221
3 спальни
125 – 156
2 360 000 – 2 843 000
18 215 – 18 854
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Элегантное жилое здание в районе Аль-Фурджан. В комплексе Sparklz гармонично сочетаются современная архитектура и исключительный комфорт. Продуманные интерьеры отличаются изысканным дизайном, в котором каждая деталь подчеркивает его утонченность и функциональность. Это идеальное воплощение стиля и удобства для тех, кто ценит высокое качество жизни в окружении городской инфраструктуры. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах с яркими цветовыми акцентами, полностью меблированы, оснащены встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами и балконами. - Планировки квартир позволяют адаптировать жилые пространства под меняющиеся потребности владельцев. Так, студии трансформируются в односпальные резиденции, а односпальные – в двуспальные. - Резидентам доступны: полностью оборудованный фитнес-зал, беговая дорожка, терраса для йоги, детская и спортивная площадки, библиотека, spa-центр, раздельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр под открытым небом, джакузи, зал для мероприятий, зона барбекю и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до The Gardens Metro Station 1 займет всего 2 минуты, до торгового центра Ibn Battuta Mall — 5 минут, до колеса обозрения Ain Dubai — 8 минут. До сада цветов Dubai Miracle Garden можно добраться за 13 минут, до ярмарки Global Village — 15 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall — 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут.

Локация

На карте
2A, Ibn Battuta Street, Community Jabal Ali 1, Jebel Ali, Dubai, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт600 м
Средняя школа1 км
Магазин500 м
Медицинский центр1 км
Метро650 м
Аэропорт29 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
  • Падел-теннис
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Spa-центр
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Баскетбольный корт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Лобби для гостей
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Салон красоты

Застройщик

Danube Properties

Danube Properties

Одна из крупных компаний на рынке ОАЭ, основанная в 1993 году. За свою деятельность девелопер завоевал более 50-ти престижных наград. В портфеле застройщика как элитные, так и более доступные проекты.
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