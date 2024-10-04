Sparklz by Danube

Описание

Элегантное жилое здание в районе Аль-Фурджан. В комплексе Sparklz гармонично сочетаются современная архитектура и исключительный комфорт. Продуманные интерьеры отличаются изысканным дизайном, в котором каждая деталь подчеркивает его утонченность и функциональность. Это идеальное воплощение стиля и удобства для тех, кто ценит высокое качество жизни в окружении городской инфраструктуры. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой в светлых тонах с яркими цветовыми акцентами, полностью меблированы, оснащены встроенной техникой и системами хранения, панорамными окнами и балконами. - Планировки квартир позволяют адаптировать жилые пространства под меняющиеся потребности владельцев. Так, студии трансформируются в односпальные резиденции, а односпальные – в двуспальные. - Резидентам доступны: полностью оборудованный фитнес-зал, беговая дорожка, терраса для йоги, детская и спортивная площадки, библиотека, spa-центр, раздельные бассейны для взрослых и детей, кинотеатр под открытым небом, джакузи, зал для мероприятий, зона барбекю и др. Преимущества расположения Проект имеет выезд на шоссе Sheikh Zayed Road. Дорога до The Gardens Metro Station 1 займет всего 2 минуты, до торгового центра Ibn Battuta Mall — 5 минут, до колеса обозрения Ain Dubai — 8 минут. До сада цветов Dubai Miracle Garden можно добраться за 13 минут, до ярмарки Global Village — 15 минут, до популярных локаций Burj Khalifa и Dubai Mall — 20 минут. Путь до Dubai International Airport составит 25 минут.