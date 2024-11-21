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ГлавнаяЖилые комплексыSolis by Sobha

Solis by Sobha

Park Inn by Radisson Dubai Motor City, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Sobha Realty
Площадь
от 50 м² до 104 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 1 034 645 AEDот 20 452 AED/м²

График платежей *

При бронировании
20%
До завершения строительства
40%
При передаче
40%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    20%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.
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О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
50 – 65
1 034 645 – 1 395 527
20 598 – 21 420
2 спальни
104
2 139 229 – 2 248 063
20 452 – 21 416

Описание

Четыре изысканных жилых башни в оживленном районе Dubai Motor City. Функциональность и эстетика являются основными приоритетами жилого комплекса Solis, где каждый элемент продуман до мелочей. Современные удобства и стильный дизайн делают этот проект идеальным выбором для ценителей комфорта и утонченного образа жизни. Ключевые особенности - Все апартаменты представлены с чистовой отделкой в пастельных тонах качественными материалами. Панорамные окна и балконы наполняют жилые пространства естественным освещением. - Резиденты могут воспользоваться услугами компании Stay by Latinem, которая предоставляет комплексные решения по управлению недвижимостью. - На территории комплекса предусмотрены: тренажерный зал, оборудованный в сотрудничестве с футбольным клубом «Арсенал», беговая дорожка, пространство для занятий йогой, детская площадка, отдельные бассейны для взрослых и детей, коворкинг, библиотека, лаунж-зона, терраса для барбекю, кафе, магазины, парк для собак и др. Преимущества расположения Близкое расположение зданий комплекса к одному из главных шоссе эмирата Sheikh Mohammed Bin Zayed Road позволяет легко добраться до любой точки города. Дорога до автодрома Dubai Autodrome займет 5 минут, до цветочного парка Dubai Miracle Garden – 13 минут, до конного клуба Dubai Polo & Equestrian Club – 16 минут. Путь до крикетного стадиона составит 10 минут Dubai International Cricket Stadium, до торгового центра Circle Mall – 20 минут. Аэропорт Dubai International Airport находится в 30 минутах.

Локация

На карте
Park Inn by Radisson Dubai Motor City, Al Hebiah 1, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Мотор Сити

Дубай
Motor City — активно развивающийся район Дубая, основанный на мото-спортивной тематике. Здесь есть все необходимые элементы жилой инфраструктуры и развитая транспортная сеть. В комьюнити будет комфортно семьям с детьми, молодежи, экспатам, инвесторам и тем, кто предпочитает активный образ жизни.
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Транспортная доступность

Общественный транспорт2 км
Средняя школа3 км
Магазин3 км
Медицинский центр3 км
Аэропорт32 км

Преимущества проекта

Досуг
  • Кинотеатр
  • Библиотека
Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Беговая дорожка
  • Спортивная площадка
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Зона отдыха
Дополнительно
  • Коворкинг
  • Магазины
  • Ресторан / Кафе

Застройщик

Sobha Realty

Sobha Realty

Крупная компания, с 1976 года занимающаяся строительством недвижимости премиум-класса в ОАЭ и других странах. Проекты девелопера создаются как символ комфортной и роскошной жизни, все объекты сдаются в срок.
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Новости о проекте

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