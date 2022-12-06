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Soho Square

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Marina District
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 5
Визуализация
ЗастройщикBloom Properties
Площадьот 76 м² до 444 м²
Количество спаленот 1 до 4
Стартовая цена985 000 AED
от 985 000 AED
от 9 150 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
5%49 250 AED
При оформлении договора
2%19700 AED
До даты ввода в эксплуатацию
20%197 000 AED
При передаче
75%738 750 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов2
Этажность10
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 985 000 AED
Стадии строительстваСуществующий

Внутренняя инфраструктура

Лифты
  • Скоростные лифты
Для детей
  • Детская площадка
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад

Транспортная доступность

Средняя школа2 км
Магазин1 км
Медицинский центр2 км
Море650 м

Описание

Эксклюзивный проект на острове Saadiyat Island, в окружении главных музеев Абу-Даби. Наслаждайтесь комфортом и роскошью, а также пользуйтесь удобствами международного уровня. В комплексе представлено 304 лота, включая студии, апартаменты с 1-3 спальнями, таунхаусы и пентхаусы с панорамным остеклением и качественной отделкой. Минималистичный интерьер светлых оттенков и естественное освещение визуально увеличивают пространство. Некоторые лоты представлены с открытыми террасами и видами на залив.

На территории большой выбор первоклассных удобств: бассейн, сады, парки, тренажерный зал, детская площадка, сауна и джакузи, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до медицинского центра Tamara Polyclinics LLC, университета New York University Abu Dhabi, супермаркета Saadiyat To Go, кафе Desire’s Specialty Cafe, общественного центра EGA Staff Accommodation. Развитая транспортная сеть За 10 минут можно доехать до улицы Sheikh Khalifa Bin Zayed St, которая соединяет остров с материковой частью Абу-Даби. За 28 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
1 спальня
76 - 87
985 000 - 1 152 000
12 863 - 13 466
2 спальни
112 - 139
1 510 000 - 1 868 000
13 352 - 13 419
3 спальни
324 - 324
3 846 000 - 3 846 000
11 843 - 11 843
4 спальни
444 - 444
4 070 000 - 4 070 000
9 150 - 9 150

Инфраструктура

United Arab Emirates, Abu Dhabi, Saadiyat Island, Saadiyat Marina District