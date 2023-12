Soho Square

На территории большой выбор первоклассных удобств: бассейн, сады, парки, тренажерный зал, детская площадка, сауна и джакузи, паркинг. За 5-10 минут можно доехать до медицинского центра Tamara Polyclinics LLC, университета New York University Abu Dhabi, супермаркета Saadiyat To Go, кафе Desire’s Specialty Cafe, общественного центра EGA Staff Accommodation. Развитая транспортная сеть За 10 минут можно доехать до улицы Sheikh Khalifa Bin Zayed St, которая соединяет остров с материковой частью Абу-Даби. За 28 минут можно доехать до Abu Dhabi International Airport. Надежный застройщик Bloom Properties – компания, которая с 2009 года специализируется на строительстве недвижимости и инвестициях в устойчивые проекты ОАЭ. Застройщик сдал уже более 5000 домов, еще 4000 зданий находятся на стадии строительства.

