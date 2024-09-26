Sky Gardens Tower by GJ Properties

Описание

Вертикальный оазис в Al Amerah. Sky Gardens — современный жилой комплекс со студиями, 1 и 2-спальными резиденциями. Архитектура в стиле модерн с элементами озеленения создает атмосферу гармонии с природой в центре динамичного мегаполиса. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой премиум-класса, открытыми планировками и панорамными окнами. — Уникальный дизайнерский концепт включает зеленый фасад, который вдохновлен Висячими садами Семирамиды. — Инфраструктура мирового уровня: фитнес-клуб, бассейн, сауна, джакузи, ландшафтные парки и детская игровая площадка. — Техническое оснащение: высокоскоростные лифты, крытая парковка и круглосуточная система безопасности. Преимущества расположения Проект расположен в районе Al Amerah на Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, что обеспечивает быстрый доступ к основным магистралям города. Путь до Hamidiya Park и Шарджи продлится 11-15 минут, до Ajman City Centre и Ajman University — 18 минут, до Sheikh Zayed Mosque — 20 минут. Дорога до Al Zerah Natural Reserve, Amina Hospital, Ajman Beach, Ajman Heritage District и Ajman Marina займет 22-26 минут, до Дубая можно доехать за 30 минут. Sharjah International Airport находится в 27 минутах.