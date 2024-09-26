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Sky Gardens Tower by GJ Properties

8, Al Aamra Street, Emirates City, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates
Здание
  1. Здание
Item 1 of 5
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Здание
Здание
Здание
Здание
Здание
Застройщик
GJ Properties
Площадь
от 60 м² до 283 м²
Количество спален
от 1 до 2
Стартовая цена
от 107 031 $от 1 465 $/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
30%
После сдачи объекта
60%
Период рассрочки после сдачи объекта
48 месяцев
Вариант рассрочки после сдачи объекта
Доступно
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
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* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию1 кв. 2028
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов1
Этажность45
ВодоснабжениеЕсть
МеблировкаЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость $
Стоимость за $/м²
Студия
60 – 76
107 031 – 134 443
1 758
1 спальня
105 – 110
170 154 – 178 797
1 612
2 спальни
137 – 283
201 529 – 471 441
1 465 – 1 660

Описание

Вертикальный оазис в Al Amerah. Sky Gardens — современный жилой комплекс со студиями, 1 и 2-спальными резиденциями. Архитектура в стиле модерн с элементами озеленения создает атмосферу гармонии с природой в центре динамичного мегаполиса. Ключевые особенности — Полностью меблированные апартаменты с чистовой отделкой премиум-класса, открытыми планировками и панорамными окнами. — Уникальный дизайнерский концепт включает зеленый фасад, который вдохновлен Висячими садами Семирамиды. — Инфраструктура мирового уровня: фитнес-клуб, бассейн, сауна, джакузи, ландшафтные парки и детская игровая площадка. — Техническое оснащение: высокоскоростные лифты, крытая парковка и круглосуточная система безопасности. Преимущества расположения Проект расположен в районе Al Amerah на Sheikh Mohammad Bin Zayed Road, что обеспечивает быстрый доступ к основным магистралям города. Путь до Hamidiya Park и Шарджи продлится 11-15 минут, до Ajman City Centre и Ajman University — 18 минут, до Sheikh Zayed Mosque — 20 минут. Дорога до Al Zerah Natural Reserve, Amina Hospital, Ajman Beach, Ajman Heritage District и Ajman Marina займет 22-26 минут, до Дубая можно доехать за 30 минут. Sharjah International Airport находится в 27 минутах.

Локация

На карте
8, Al Aamra Street, Emirates City, Eastern Sector, Ajman, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Магазин300 м
Медицинский центр1 км
Аэропорт30 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Джакузи
  • Сауна
  • Бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
Территория
  • Сад
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона

Новости о проекте

  1. Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену
    Квартира в ОАЭ: как не переплатить? 5 факторов, которые формируют цену24.02.2025
  2. Аджман 2030: все о проекте модернизации эмирата
    Аджман 2030: все о проекте модернизации эмирата26.09.2024
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