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Главная - Жилые комплексы - Selina by Reportage

Selina by Reportage

YS2, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates
Визуализация
  1. Визуализация
Item 1 of 5
1 / 5
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Визуализация
Застройщик
Reportage Properties
Площадь
от 41 м² до 340 м²
Количество спален
от 1 до 4
Стартовая цена
от 1 080 699 AEDот 8 070 AED/м²
+971 (4) 412-5000

График платежей *

При бронировании
20%216 140 AED
При оформлении договора
2%21614 AED
При передаче
80%864 559 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Ввод в эксплуатацию4 кв. 2027
Типы отделкиВстроенная кухня, С отделкой
Количество корпусов2
Этажность18, 3
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовАпартаменты, Пентхаус, Таунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства
Грузовой лифтЕсть
Тип парковкиПодземная
Кол-во машиномест808

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
41 - 80
1 080 699 - 1 160 126
14 453 - 26 024
1 спальня
80 - 134
1 717 925 - 1 911 534
14 259 - 21 427
2 спальни
114 - 283
2 024 529 - 2 284 529
8 070 - 17 674
3 спальни
147 - 340
2 484 655 - 2 784 655
8 174 - 16 852

Описание

Жемчужина элегантности на побережье Yas Island. Эксклюзивный жилой комплекс Selina Bay с панорамными видами на залив Al Raha Creek открывает новые горизонты комфортного проживания в самом центре городской среды Абу-Даби. Ключевые особенности — Коллекция лотов с отделкой класса люкс. В каждом представлены: встроенная кухня, выложенные плиткой ванные комнаты, встроенные гардеробы, трюмо с зеркалами и центральная система кондиционирования. — Уникальное разнообразие планировок: двухэтажные пентхаусы, таунхаусы и классические вариации — от студий до апартаментов с тремя спальнями. — Selina Bay оснащен премиальными удобствами: бассейны, игровые площадки, спортивные залы, ландшафтные парки, пространства для выгула собак и зона барбекю. Инфраструктура района Yas West — сообщество с развитой социальной инфраструктурой в шаговой доступности. Школы Yas American Academy и Sabis International School расположены в 10-15 минутах от комплекса. Медицинский центр Yas Marina Circuit — в 10 минутах. Торговые комплексы Yas Mall и Yas West Plaza находятся в 12 минутах. Жилой комплекс окружен зелеными парками: The Crest Park, Yas Park, The Sands. Дорога до пляжа Yas Beach займет менее 5 минут, до набережной The Waves Park — 10 минут. На острове представлены развлекательные объекты мирового уровня: Ferrari World, Etihad Arena, Yas Waterworld, Warner Bros World, Louvre Museum. Преимущества расположения Выезды на автомагистрали Sheikh Khalifa Bin Zayed St, Yas Dr и Sheikh Zayed Bin Sultan St позволяют быстро добраться до ключевых мест города, главных районов и островов Абу-Даби. До Al Jubail Island получится доехать за 15 минут, до Al Saadiyar и Al Reem — за 20-25 минут. Районы Al Danah, Al Nahyan, Al Mushrif и Al Bateen расположены в 25-30 минутах от Selina Bay. Поездка до аэропорта Zayed International Airport займет 12 минут.

Инфраструктура

На карте
YS2, Yas Island, Abu Dhabi, United Arab Emirates

Транспортная доступность

Общественный транспорт1 км
Море260 м
Средняя школа1 км
Магазин6 км
Медицинский центр7 км
Аэропорт7 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
Спорт
  • Спортивная площадка
  • Тренажерный зал
Территория
  • Зона барбекю
Дополнительно
  • Лобби для гостей
  • Открытый балкон
  • Терраса