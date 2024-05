Selina by Reportage

Описание

Жемчужина элегантности на побережье Yas Island. Эксклюзивный жилой комплекс Selina Bay с панорамными видами на залив Al Raha Creek открывает новые горизонты комфортного проживания в самом центре городской среды Абу-Даби. Ключевые особенности — Коллекция лотов с отделкой класса люкс. В каждом представлены: встроенная кухня, выложенные плиткой ванные комнаты, встроенные гардеробы, трюмо с зеркалами и центральная система кондиционирования. — Уникальное разнообразие планировок: двухэтажные пентхаусы, таунхаусы и классические вариации — от студий до апартаментов с тремя спальнями. — Selina Bay оснащен премиальными удобствами: бассейны, игровые площадки, спортивные залы, ландшафтные парки, пространства для выгула собак и зона барбекю. Инфраструктура района Yas West — сообщество с развитой социальной инфраструктурой в шаговой доступности. Школы Yas American Academy и Sabis International School расположены в 10-15 минутах от комплекса. Медицинский центр Yas Marina Circuit — в 10 минутах. Торговые комплексы Yas Mall и Yas West Plaza находятся в 12 минутах. Жилой комплекс окружен зелеными парками: The Crest Park, Yas Park, The Sands. Дорога до пляжа Yas Beach займет менее 5 минут, до набережной The Waves Park — 10 минут. На острове представлены развлекательные объекты мирового уровня: Ferrari World, Etihad Arena, Yas Waterworld, Warner Bros World, Louvre Museum. Преимущества расположения Выезды на автомагистрали Sheikh Khalifa Bin Zayed St, Yas Dr и Sheikh Zayed Bin Sultan St позволяют быстро добраться до ключевых мест города, главных районов и островов Абу-Даби. До Al Jubail Island получится доехать за 15 минут, до Al Saadiyar и Al Reem — за 20-25 минут. Районы Al Danah, Al Nahyan, Al Mushrif и Al Bateen расположены в 25-30 минутах от Selina Bay. Поездка до аэропорта Zayed International Airport займет 12 минут.