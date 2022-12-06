ОАЭ
RU
AED
+971 43 102302
Каталог
АкадемияО сервисе
Главная - Жилые комплексы - Samana Golf Views

Samana Golf Views

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Dubai Sports City, Victory Heights Street, 18
Автобусная остановка
  1. Визуализация
Item 1 of 12
Визуализация
ЗастройщикSamana Developers
Площадьот 114 м² до 116 м²
Количество спален2
Стартовая цена1 667 250 AED
от 1 667 250 AED
от 14 303 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При бронировании
20%333 450 AED
При оформлении договора
4%66690 AED
До даты ввода в эксплуатацию
60%1 000 350 AED
При передаче
20%333 450 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов1
Дата ввода в эксплуатацию3 кв. 2026
Этажность16
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Типы отделкиС отделкой
Стоимостьот 1 667 250 AED
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Детский бассейн
Бассейн и SPA
  • Бассейн
  • Сауна
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
  • Площадка для барбекю
Дополнительно
  • Кинотеатр

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа1 км
Магазин700 м
Медицинский центр2 км

Описание

Новый проект в престижном районе Dubai Sports City, ориентированном на людей, которые следуют активному образу жизни. Окруженный знаковыми достопримечательностями, комплекс открывает резидентам исключительный опыт городской жизни с его безмятежными видами на гольф-поле и большим выбором удобств.

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Некоторые лоты предлагаются с частными бассейнами. Большие окна пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство. На территории созданы все условия для жизни и отдыха: бассейны для детей и взрослых с зонами отдыха, игровая площадка, виртуальный гольф, сауна, спортивные площадки, скейт-парк, зона барбекю, беговая дорожка, кинотеатр на свежем воздухе, тренажерные залы, места для прогулок у реки. За 5-10 минут можно доехать до магазинов Carrefour City и Waitrose Motor City, школ Victory Heights Primary School, The Royal Grammar School Guildford и Dwight School, детского сада Kinder Castle Nursery, медицинских центров Medicine Pharmacy Victory Heights, Prime Medical Center — Motor City и Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, ресторанов Copper Kettle и Pulcinella. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Khail Road и Hessa Street, что обеспечивает быстрый доступ к главным районам Дубая. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 20 минут, чуть дальше находится Dubai International Airport. Особенность комплекса – гольф-клуб На расстоянии 10 минут на автомобиле расположены гольф-поля The Els Club At Dubai Sport City и Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club. Бесконечные зеленые пейзажи созданы специально для яркого времяпровождения за игрой. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
2 спальни
114 - 116
1 667 250 - 1 968 894
14 303 - 17 197

Инфраструктура

United Arab Emirates, Dubai, Dubai Land, Dubai Sports City, Victory Heights Street, 18