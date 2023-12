Samana Golf Views

В комплексе представлены студии и апартаменты с 1-3 спальнями. Некоторые лоты предлагаются с частными бассейнами. Большие окна пропускают в апартаменты большое количество естественного света и визуально увеличивают пространство. На территории созданы все условия для жизни и отдыха: бассейны для детей и взрослых с зонами отдыха, игровая площадка, виртуальный гольф, сауна, спортивные площадки, скейт-парк, зона барбекю, беговая дорожка, кинотеатр на свежем воздухе, тренажерные залы, места для прогулок у реки. За 5-10 минут можно доехать до магазинов Carrefour City и Waitrose Motor City, школ Victory Heights Primary School, The Royal Grammar School Guildford и Dwight School, детского сада Kinder Castle Nursery, медицинских центров Medicine Pharmacy Victory Heights, Prime Medical Center — Motor City и Emirates Hospital Day Surgery & Medical Center, ресторанов Copper Kettle и Pulcinella. Развитая транспортная сеть Из комплекса открывается удобный выезд на улицы Al Khail Road и Hessa Street, что обеспечивает быстрый доступ к главным районам Дубая. Дорога до Al Maktoum International Airport займет 20 минут, чуть дальше находится Dubai International Airport. Особенность комплекса – гольф-клуб На расстоянии 10 минут на автомобиле расположены гольф-поля The Els Club At Dubai Sport City и Jumeirah Golf Estates Golf & Country Club. Бесконечные зеленые пейзажи созданы специально для яркого времяпровождения за игрой. Надежный застройщик Samana Developers — один из самых быстрорастущих застройщиков ОАЭ, который реализует проекты под девизом «Всегда вовремя». Девелопер удостоен трех наград за свои флагманские проекты, включая категории «Лучший устойчивый проект года», «Лучшая доступная роскошная недвижимость», «Лучший инновационный дизайн на Ближнем Востоке».

Подробнее