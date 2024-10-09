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ГлавнаяЖилые комплексыReportage Hills

Reportage Hills

Damac Lagoons, Al Hebiah 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates
Экстерьер
  1. Экстерьер
Item 1 of 6
1 / 6
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Экстерьер
Застройщик
Reportage Properties
Площадь
от 174 м² до 273 м²
Количество спален
от 3 до 5
Стартовая цена
от 2 595 000 AEDот 14 084 AED/м²

График платежей *

При бронировании
10%
До завершения строительства
46%
При передаче
44%
Налог при оформлении договора
4%
  1. При бронировании
    10%
Item 1 of 4
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

О проекте

Тип объектаЖилой
Ввод в эксплуатацию4 кв. 2028
Типы отделкиС отделкой
Количество корпусов1
ВодоснабжениеЕсть
БалконЕсть
Типы лотовТаунхаус
Стадии строительстваНа этапе строительства

Продажа

Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
3 спальни
174 – 212
2 595 000 – 2 995 000
14 084 – 14 913
4 спальни
177 – 216
3 395 000 – 3 795 000
17 495 – 19 118
5 спален
223 – 273
4 095 000 – 4 445 000
16 280 – 18 343
Брошюра проектаКаталог планировок

Описание

Премиальная коллекция роскошных таунхаусов в Dubailand. Уникальный дизайн подчеркивает красоту и эстетичность каждого дома жилого комплекса Reportage Hills. Высокие стандарты качества сочетаются с продуманной архитектурой, создавая комфортное пространство для современного образа жизни. Ключевые особенности - Апартаменты представлены с чистовой отделкой, панорамными окнами, балконами, встроенными системами хранения, центральным кондиционированием. - Для каждого лота предусмотрено парковочное место. - Резидентам доступны: тренажерный зал, большой открытый бассейн, детская игровая площадка, теннисный корт, терраса для барбекю, лаунж-зона, магазины и др. Преимущества расположения Проект расположен вблизи шоссе Sheikh Zayed Bin Hamdan Al Nahyan Street. Поездка до соседнего района Dubai Sports City займет 5 минут. До торгового центра Cityland Mall и до международной ярмарки Global Village – 15 минут. Чтобы добраться до конного клуба Plantation Equestrian & Polo Club, потребуется 16 минут, до популярной локации The Palm Jumeirah – 30 минут. Аэропорт Al Maktoum International Airport находится в 20 минутах пути.

Локация

На карте
Damac Lagoons, Al Hebiah 5, Dubai Land, Dubai, United Arab Emirates

Район Дубайлэнд

Дубай
Dubailand - один из самых крупных районов эмирата, который называют “городом в городе”. Здесь есть вся необходимая для жизни инфраструктура, развитая транспортная сеть. Сообщество подойдет для семей с детьми и всем тем, кто предпочитает размеренный образ жизни.
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Транспортная доступность

Аэропорт27 км

Преимущества проекта

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
Спорт
  • Тренажерный зал
  • Теннисный корт
  • Пространство для йоги
Территория
  • Зона барбекю
  • Сад
  • Зона отдыха

Новости о проекте

  1. 5 главных советов, как выбрать виллу для инвестиций в Дубае
    5 главных советов, как выбрать виллу для инвестиций в Дубае09.10.2024
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