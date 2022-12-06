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Quattro Del Mar by RAK

19, Nakheel Street, Mina Al Arab, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates
Автобусная остановка
Морской порт
  1. Визуализация
Item 1 of 6
Визуализация
ЗастройщикRAK Properties
Площадьот 38 м² до 255 м²
Количество спаленот 1 до 3
Стартовая цена875 000 AED
от 875 000 AED
от 15 686 AED/м²
+971 43 102302

График платежей *

При оформлении договора
10%87500 AED
+
4%35000 AED
До даты ввода в эксплуатацию
30%262 500 AED
При передаче
60%525 000 AED
* Застройщик оставляет за собой право пересмотреть план выплат в индивидуальном порядке.

Об объекте

Количество корпусов3
Дата ввода в эксплуатацию4 кв. 2026
Этажность12
ВодоснабжениеЕсть
Типы лотовАпартаменты
Стоимостьот 875 000 AED
БалконЕсть
Стадии строительстваНа этапе строительства

Внутренняя инфраструктура

Для детей
  • Детская площадка
  • Игровая зона
Бассейн и SPA
  • Открытый бассейн
  • Тренажерный зал
Спорт
  • Спортивная площадка
Территория
  • Зона отдыха
  • Прогулочная зона
Дополнительно
  • Магазины
  • Терраса

Транспортная доступность

Общественный транспорт500 м
Средняя школа9 км
Магазин1 км
Медицинский центр15 км
Море100 м
Аэропорт21 км

Описание

Quattro Del Mar на острове Хаят в самом сердце Рас-Эль-Хаймы – проект премиум-класса, расположенный в одном из самых живописных мест мира. Окруженный лазурными водами Персидского залива и золотыми песками пляжей, он станет настоящим раем для любителей роскошного отдыха на морском побережье.

Ключевые особенности проекта Жилой комплекс предложит самые современные условия для комфортной жизни и первоклассного досуга. Эксклюзивный пляжный клуб, выполненный в виде яхты, позволит бесконечно любоваться безмятежной зеленью мангровых деревьев и морской панорамой. На открытых террасах-палубах расположатся бассейны с зонами для загара и площадки для барбекю. Расслабиться и восстановить силы поможет spa-центр, а для любителей спорта будет оборудован фитнес-центр и спортивные площадки на свежем воздухе. На территории предусмотрен магазин самообслуживания, предлагающий широкий выбор продуктов питания и товаров для дома. Особенности инфраструктуры Расположение в развитой курортной зоне Мина Аль-Араб обеспечит насыщенный образ жизни. Набережная с ресторанами, бутиками, кафе и магазинами станет отличным местом для прогулок. Резидентам будут доступны живописные велосипедные маршруты, пешеходные дорожки и песчаные пляжи. Рядом расположатся детский парк, аквапарк и площадка для кемпинга. До торговых центров Al Naeem City Center и Rak Mall можно добраться за 7-10 минут. Близость к достопримечательностям Жители комплекса смогут посетить известные достопримечательности Рас-Эль-Хаймы. Здесь находятся жемчужная ферма и Музей жемчуга, старинный город-призрак Аль-Джазира, древний форт Дайя, национальный музей и горная вершина Jebel Jais со смотровой площадкой. Транспортная доступность Остров Хаят соединен с сушей несколькими мостами, по которым за 10 минут можно доехать до города. До ближайшей больницы и школы – не более 10-15 минут. Дорога до международного аэропорта Ras Al Khaimah International Airport займет 25 минут.

В продаже

План
Спальни
Площади м²
Стоимость AED
Стоимость за AED/м²
Студия
38 - 38
875 000 - 875 000
22 786 - 22 786
1 спальня
48 - 48
1 550 000 - 1 550 000
31 893 - 31 893
2 спальни
115 - 115
2 220 000 - 2 220 000
19 254 - 19 254
3 спальни
255 - 255
4 000 000 - 4 000 000
15 686 - 15 686

Инфраструктура

19, Nakheel Street, Mina Al Arab, Sector 6, Ras Al Khaimah, United Arab Emirates